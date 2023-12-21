Экс-глава Центробанка Латвии приговорен к шести годам тюрьмы за взятку в виде отпуска в России

Глава Банка Латвии в 2001-2018 годах Илмар Римшевич Рижским районным судом в Юрмале приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации нескольких объектов недвижимости на сумму в 175 тысяч евро, сообщает объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения (LSM.lv).

«Римшевич и второй обвиняемый - предприниматель Марис Мартинсонс, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч евро - заявили, что вину не признают», - уточняет латвийское СМИ.

После приговора бывший глава латвийского центробанка заявил, что оспорит решение, но от детального разговора с журналистами отказался.

Римшевич был отстранен от исполнения должностных обязанностей президента Центробанка Латвии в 2018 году после начала расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Ровно пять лет назад экономиста обвинили в получении взятки при ликвидации Trasta Komercbanka. Рижский суд посчитал доказанными обвинения в получении Римшевичем денег и туристической путевки в Россию.

Экс-президент Банка Латвии слушает приговор себе в Рижском суде, декабрь 2023 года. Фото: LETA

Издание The Baltic Times напоминает, что в поле зрения правоохранительных органов Илмар Римшевич попал после того, как сфотографировался на Камчатке во время рыбалки. Утверждалось, что поездка в Россию и была взяткой.

Это «очень неприятное» уголовное дело, хотя ни один другой сотрудник Банка Латвии не оказался причастным или осужденным по нему, заявил действующий глава Банка Латвии Мартиньш Казакс.

«Когда это в 2018 году случилось, это было очень тяжелым ударом по репутации и Банка Латвии, и самой Латвии. И у меня при вступлении в должность в конце 2019 года одной из главных задач было восстановить репутацию Банка Латвии», - цитирует LSM.lv комментарий преемника осужденного экономиста.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс назвал решение суда в отношении своего предшественника тяжелым ударом по репутации Латвии. Фото: LETA

Сейчас по оценке Казакса 60% общественности Латвии оценивает деятельность центробанка высоко: «Мы где-то между церковью и общественными СМИ. Снимаю шляпу».

Официально Банк Латвии не стал комментировать приговор своему бывшему многолетнему руководителю. Никаких заявлений на сайте регулятора не появилось.

LSM.lv ранее публиковал перевод, обнародованных разговоров осужденного экономиста о возможных взятках.