Узнайте, где и как можно будет получить медицинскую помощь в праздники в Таллинне

В предстоящие праздники таллиннцы смогут обратиться за медицинской помощью в отделения неотложной помощи, также будут открыты Таллиннская стоматологическая клиника и дежурные аптеки, кроме того, продолжит работу справочный номер семейных врачей.
Все отделения неотложной помощи, а также Таллиннская скорая помощь обслуживают пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Вызвать скорую можно по номеру 112.
Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) предлагает оказание первой стоматологической помощи 23 декабря с 9 до 15 часов; а с 24 по 26 декабря - с 9 до 14. Первую помощь оказывают врач и хирург. Поскольку прием ограничен, за получением первой помощи нужно обращаться в клинику с утра или забронировать визит по номеру 1920 или +372 612 1200. 31 декабря стоматологическая клиника работает с 9 до 14 часов, 1 января – с 10 до 14 часов.
Дежурные аптеки открыты круглосуточно по адресу Тынисмяги, 5 и Викерлазе, 19.
Проконсультироваться с врачом можно, позвонив на справочный номер семейных врачей 1220 или +372 634 6630.