Узнайте, где и как можно будет получить медицинскую помощь в праздники в Таллинне

Все отделения неотложной помощи, а также Таллиннская скорая помощь обслуживают пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Вызвать скорую можно по номеру 112.

Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) предлагает оказание первой стоматологической помощи 23 декабря с 9 до 15 часов; а с 24 по 26 декабря - с 9 до 14. Первую помощь оказывают врач и хирург. Поскольку прием ограничен, за получением первой помощи нужно обращаться в клинику с утра или забронировать визит по номеру 1920 или +372 612 1200. 31 декабря стоматологическая клиника работает с 9 до 14 часов, 1 января – с 10 до 14 часов.