Евген Цыбуленко ⟩ «Принцип домино» Путина для цивилизационного поражения Запада

14 декабря уже далеко не первый российский дрон-камикадзе упал неподалеку от румынского села Гринду, находящегося в нескольких километрах от украинского порта Рени. В результате прецедента, румыны с опозданием подняли по тревоге истребители F-16. Очевидно, что такие «неумышленные» обстрелы Румынии, снисходительно воспринимаемые в Брюсселе, укрепляют веру Путина в слабость Запада, пишет юрист и публицист Евген Цыбуленко.
Подобные инциденты подталкивают Путина на дальнейшую конфронтацию, которая будет осуществляться, в том числе, с помощью гибридных угроз. По сути НАТО дал Путину понять следующее: «Мы разрешаем обстреливать нашу территорию "непреднамеренно"» - лучшую демонстрацию слабости запада сложно себе представить.
Синхронное возникновение конфликтов в разных регионах мира воспринимается Путиным как эффективный способ ослабить цивилизационный Запад. Это так называемое непрямое, гибридное воздействие, идеальное для Кремля, на данный момент увязшего в войне с Украиной.
Антизападная риторика Кремля превратилась в диктат и угрозы накануне полномасштабного вторжения в Украину, которое в более глобальном смысле стало нападением России на всю западную цивилизацию.
Менее чем за два года войны, геополитическая турбулентность в мире существенно возросла и новые очаги вооруженного противостояния возникли в регионах, которые имеют важное значение для Запада, и они имеют четкую причинно-следственную связь с вторжением России в Украину.
В частности, «почерк» вторжения ХАМАС в Израиль во многом воссоздает преступления, творимые русскими в Украине, а отлаженность действий боевиков свидетельствует о том, что они получили качественную подготовку, которая могла быть предоставлена только Ираном – союзником РФ. Показательна в этом отношении и позиция Кремля, который официально не осудил ХАМАС за его преступления против мирных израильтян.
Латинская Америка также угрожает возникновением следующей «горячей точкой». Демарш Мадуро, который посягнул на часть Гайаны – регион Эссекибо, рискует разжечь войну в самом «подбрюшье» Соединенных Штатов.
Не секрет, что Венесуэла является союзником РФ и лучшим образом подходит для тестирования степени готовности Вашингтона купировать конфликты, которые могут начаться в западном полушарии – святая святых для американских интересов, прописанных еще в доктрине Монро.
И наконец, третий очаг конфликта уже де-факто возник в районе Аденского пролива: йеменские хуситы осуществили ряд пиратских атак на коммерческие суда, вынудив США сформировать коалицию для восстановления безопасности судоходства в данном регионе.
Следует отметить, что в случае безнаказанности хуситов, Китай и Россия стали бы выгодоприобретателями от фактической блокады Красного моря: Пекин в сжатые срок сумел бы реализовать проект «Один пояс-один путь» и полностью бы контролировал транзит товаров.
Конфликты либо предпосылки к ним, возникшие за последние месяцы цикличны и во многом стали реальностью благодаря действиям Путина в Украине, силящегося выставить Запад слабым в глазах всего мира.
Вторжение ХАМАС в Израиль, произвол хуситов в Красном море, территориальный ультиматум Мадуро на фоне демонстративных проходов китайских военных судов вблизи территориальных вод Тайваня и все более агрессивной риторики Пхеньяна в адрес Сеула.
Если Запад не переосмыслит свою политику относительно РФ и не пресечет создаваемые ею угрозы, Путин и его союзники создадут такое количество войн и конфликтов по всему миру, что Запад падет под совокупным натиском вызовов. Не секрет, что Кремль считается только с силой и дает заднюю после того, как получит по заслугам.
В частности, после уничтожения турецким истребителем российского Су-24 в ноябре 2015 года, Россия вплоть до настоящего времени более не нарушала воздушное пространство Турции. И напротив, в марте текущего года российский истребитель Су-27 безответно уничтожил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем, после чего ликование РФ превратилось в антизападную истерию.
Американцы, по понятиям российских гопников, отреагировали, как типичные "терпилы", а как надо поступать с "терпилами" прекрасно знает не только главный гопник Путин, но все мировые диктаторы.
Данные аналогии являются лучшей рекомендацией того, что с Россией следует разговаривать исключительно с позиции силы. Путин открыл эру территориальных захватов, которые неизбежно коснутся Европы и спровоцируют большие войны на Ближнем Востоке и в АТР, если российская армия не понесет критических потерь на данном этапе войны, а военная машина Кремля не будет комплексно ослаблена.
Следовательно, симбиоз российских военных и гибридных инструментов ослабления Запада должен быть нейтрализован коллективным сдерживанием России и ослаблением ее союзников-террористов.