Евген Цыбуленко ⟩ «Принцип домино» Путина для цивилизационного поражения Запада

Не секрет, что Венесуэла является союзником РФ и лучшим образом подходит для тестирования степени готовности Вашингтона купировать конфликты, которые могут начаться в западном полушарии – святая святых для американских интересов, прописанных еще в доктрине Монро.

И наконец, третий очаг конфликта уже де-факто возник в районе Аденского пролива: йеменские хуситы осуществили ряд пиратских атак на коммерческие суда, вынудив США сформировать коалицию для восстановления безопасности судоходства в данном регионе.

Следует отметить, что в случае безнаказанности хуситов, Китай и Россия стали бы выгодоприобретателями от фактической блокады Красного моря: Пекин в сжатые срок сумел бы реализовать проект «Один пояс-один путь» и полностью бы контролировал транзит товаров.

Конфликты либо предпосылки к ним, возникшие за последние месяцы цикличны и во многом стали реальностью благодаря действиям Путина в Украине, силящегося выставить Запад слабым в глазах всего мира.

Вторжение ХАМАС в Израиль, произвол хуситов в Красном море, территориальный ультиматум Мадуро на фоне демонстративных проходов китайских военных судов вблизи территориальных вод Тайваня и все более агрессивной риторики Пхеньяна в адрес Сеула.