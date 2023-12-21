Пограничники задержали в среду фуру, перевозившую угнанный автомобиль.
Рабочий день обернулся для водителя фуры неприятностями: пограничники обнаружили в прицепе угнанный автомобиль
В среду вечером пограничники при проверке прибывшую на погранпункт Койдула фуру с польскими номерами обнаружили, что находившийся в прицепе легковой автомобиль Lexus является угнанным, сообщила в четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны
Автопоезд с водителем и находившимся в грузовике легковым автомобилем в качестве груза был для дополнительной проверки направлен на таможенную площадку.