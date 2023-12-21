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Рабочий день обернулся для водителя фуры неприятностями: пограничники обнаружили в прицепе угнанный автомобиль

BNS
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Ants Liigus

Пограничники задержали в среду фуру, перевозившую угнанный автомобиль.

В среду вечером пограничники при проверке прибывшую на погранпункт Койдула фуру с польскими номерами обнаружили, что находившийся в прицепе легковой автомобиль Lexus является угнанным, сообщила в четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны

Автопоезд с водителем и находившимся в грузовике легковым автомобилем в качестве груза был для дополнительной проверки направлен на таможенную площадку.

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