ЕС лучше подготовлен к кризисам в области здравоохранения, чем раньше

В пятницу Комиссия опубликовала два отчета, которые показывают, что ЕС теперь лучше подготовлен к кризисам на основе уроков, извлеченных из пандемии коронавируса, и что многие решения, необходимые для более эффективного реагирования, уже заложены в законодательстве ЕС. В Отчете обеспечения готовности и реагирования в области здравоохранения за 2023 год представлен обзор мер, принятых ЕС для улучшения своего потенциала по борьбе с серьезными трансграничными угрозами здоровью.

В отчете анализируется эффективность систем здравоохранения государств-членов. Содержащиеся в нем профили здравоохранения стран уделяют особое внимание проблемам психического здоровья, вызванным пандемией.

Регламент ЕС о серьезных трансграничных угрозах здоровью создал прочную основу для повышения готовности и скоординированного реагирования на проблемы подобного характера.

ЕС увеличивает мощность своих лабораторий, а программа EU4Health поддерживает улучшение систем мониторинга в государствах-членах, выделяя почти 100 миллионов евро. Государства-члены продолжают тесно сотрудничать в Комитете по охране труда, здоровья, окружающей среды и безопасности. В отчете подчеркивается, что вакцинация остается ключевым фактором предотвращения распространения инфекционных заболеваний. В качестве наиболее серьезной угрозы здоровью в отчете выделяют рост устойчивости к противомикробным препаратам, которая является причиной более 35 000 смертей в год в Европе.

Ключевыми выводами отчета являются: Психическое здоровье граждан ЕС ухудшилось в результате пандемии. Таким образом, реформы в области психического здоровья необходимы во всех государствах-членах, включая борьбу со стигмой, профилактику, лечение и реинтеграцию. Комплексный подход ЕС к психическому здоровью состоит из 20 флагманских инициатив и поддерживается 1,23 млрд евро. Растущее неравенство в отношении здоровья должно быть сокращено, а растущие потребности в лечении должны быть удовлетворены. Прежде всего, следует обратить внимание на улучшение возможностей лечения рака. Инвестиции в здравоохранение должны продолжаться для подготовки к возможным будущим кризисам. Одной из особенно важных областей является сохраняющаяся потребность в сопоставимых данных о здравоохранении. Единое европейское пространство данных здравоохранения, предложенное Комиссией в мае 2022 года, поможет восполнить этот пробел.