Департамент конкуренции: предложение Elektrilevi приведет к увеличению платы за пользование сетью в 2,5 раза

Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi, сказал ERR, что компания хотела бы инвестировать в сеть больше, но существующая методология тарифов, основанная на остаточной стоимости, и 40-летний срок амортизации сети позволяют инвестировать четверть стоимости основных фондов компании каждый год.

«Проблема в том, что цены растут со временем, и замена трансформатора, купленного 40 лет назад, сегодня обходится в разы дороже», - заявил Хярм, добавив, что если индексация активов будет основана, например, на 2000 году, то нынешний тариф может составить около пяти центов за киловатт-час вместо 4,11 цента сегодня.

Однако Кюлли Хааб, руководитель службы регулирования Департамента конкуренции, отметила, что если расчет цен будет основан на восстановительной стоимости сети по состоянию на текущий год, то плата за сеть для потребителя значительно возрастет. «Важно учитывать тот факт, что это изменение приведет к минимальному увеличению платы за сеть почти в 2,5 раза», - сказала Хааб.