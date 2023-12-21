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Волонтер спас лису, застрявшую в колючей проволоке

rus.postimees.ee
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Лиса оказалась в ловушке.
Лиса оказалась в ловушке. Фото: Kõmsi Vpk

Вчера днем ​​прохожий сообщил, что в поселке Виртсу, Пярнумаа в колючей проволоке застряла лиса.

Волонтер Кристьян Тяхт, приехавший спасать лису, сказал, что у прохожего, должно быть, очень зоркий глаз, поскольку рыжий хвост находился метрах в десяти от дороги, среди можжевельника.

Сначала Тяхт даже не заметил животное и прошел мимо него. «Лиса спокойно сидела, даже не шевелилась», - рассказал спасатель.

Тяхт понял, что лиса пробыла там какое-то время. «Я перерезал проволоку и начал раскручивать ее вокруг хвоста, - рассказал спасатель. - Шерсть была намертво накручена на колючки. Через минут семь животное уже направлялось обратно в лес».

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