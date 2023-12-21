Нехватка семейных врачей вынуждает людей искать новые решения

В предстоящий праздничный период в клинике вместо одного врача будут дежурить трое, чтобы обращающиеся в нее люди могли быстро получить медицинскую помощь. Одновременно клиника действует на опережение - мера позволит сократить очереди в отделениях экстренной медицины.

По словам врача Salu Йоозепа Сооне, число обращений резко возросло в середине ноября, а особенно активными были последние две недели, когда на одну неделю приходилось около сотни приемов. Чаще всего люди обращаются за помощью в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей. Около 90 процентов обращавшихся в Salu людей получали помощь онлайн, в остальных случаях требовался очный визит к врачу.

«Во многих случаях мы можем определить лечебную тактику и назначить план лечения в ходе онлайн-консультации. При необходимости мы также можем оформить рецепт, заказать проведение анализов или исследований и дать дальнейшие инструкции. С критическими случаями мы сталкиваемся редко, и часто нам удавалось по интернету решить проблему со здоровьем, с которой пациент в противном случае обратился бы в отделение экстренной медицины, поскольку семейный врач был недоступен», - сказал Сооне, по словам которого из-за нехватки семейных врачей в Эстонии медицинская команда Salu выросла почти вдвое за последние десять месяцев.

Число обращений в клинику в течение суток зависит от времени. Чаще всего за помощью люди обращаются утром понедельника, также повышенная активность наблюдается на выходных и будними вечерами, когда семейные врачи перегружены или их рабочий день окончился. Также можно ожидать, что количество обращений вырастет на праздниках, когда многие семейные врачи будут отдыхать.

«Вместо одного врача в период праздников дежурство будут нести трое, чтобы при необходимости пациент мог получить оперативную медицинскую помощь, что поможет снизить нагрузку на скорую помощь и отделения экстренной медицины», - добавил доктор Сооне.