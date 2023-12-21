Знайте свои права при авиапутешествиях!

Зимние каникулы приближаются, и многие начинают собирать чемоданы, чтобы отправиться за границу на Рождество или Новый год. Но перед тем, как ехать в аэропорт стоит быть готовым к непредвиденным обстоятельствам и обязательно оформить страхование для путешествий.
В связи с большим количеством пассажиров в праздничный период могут возникнуть задержки, отмены рейсов, а в суете также может потеряться багаж. «В Европейском союзе права пассажиров хорошо защищены. Если ваш рейс вылетает из аэропорта государства-члена Евросоюза или прилетает из-за его пределов и обслуживается авиакомпанией государства-члена ЕС, авиаперевозчик обязан вам помочь», - сказала представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кристина Таммару.
Что делать, если ваш рейс задерживается?
Задержки рейсов сегодня, к сожалению, встречаются довольно часто. Важно знать, что, если вылет рейса задерживается более чем на два часа, авиаперевозчик обязан предоставить достаточное количество еды, напитков и бесплатные средства связи, например телефонные звонки. «Но если задержка превышает пять часов, то авиаперевозчик должен предложить выбор между ожиданием вылета и возвратом стоимости билета, а при пересадке предложить обратный рейс как можно скорее», - сказала Таммару.
Также может случиться, что рейс переносится на следующий день. В этом случае, помимо питания, пассажирам также должны предоставить бесплатное проживание и, при необходимости, транспорт между аэропортом и местом проживания.
Если авиаперевозчик не предоставляет помощь, питание или проживание, и пассажир оплачивает все необходимое самостоятельно, следует сохранить все квитанции, чтобы авиаперевозчик мог впоследствии компенсировать их.
Кроме помощи, в случае длительной задержки рейса у пассажира также может быть право на компенсацию. «Если пассажир прибывает в пункт назначения не менее чем через три часа после первоначально запланированного времени, у него есть право на компенсацию от перевозчика, зависящую от расстояния рейса, продолжительности задержки и, если цена билетов составляла от 250 до 600 евро», - добавила Кристина Таммару.
Что делать, если ваш рейс отменили?
В случае отмены рейса у пассажира есть право выбора между возвратом стоимости билета, изменением маршрута или обратным рейсом. «Если об отмене сообщили менее чем за 14 дней до рейса, то у пассажира есть право на компенсацию. Но если авиаперевозчик сможет доказать, что отмена рейса или его задержка были вызваны чрезвычайными обстоятельствами, такими как погодные условия, то ему не нужно выплачивать компенсацию», - сказала Таммару.
Как и в случае задержанных рейсов, авиакомпания также обязана предоставить помощь пассажиру при отмене рейса. Например, если бронь переносится на следующий день, компания должна предложить проживание, транспорт, питание и средства связи.
Если пассажир считает, что его права не были соблюдены, следует сначала подать жалобу авиакомпании, используя предлагаемую на сайте форму жалоб или прав пассажиров в Европейском союзе. «Если авиакомпания не отвечает пассажиру в течение шести недель или данный ответ не удовлетворяет пассажира, то можно подать жалобу в органы соответствующего государства, где произошел случай. Например, если рейс отменили в аэропорту Франкфурта, жалобу следует подать в органы полиции и погранохраны Германии», - сказала Таммару.
Что делать, если ваш багаж потерян или задерживается?
О проблемах с багажом следует немедленно сообщить в багажное отделение аэропорта и составить отчет о произошедшем. Если багаж потерян, то на стойке выясняют его местонахождение. Случается так, что чемодан может остаться на месте отправления и прибыть следующим рейсом. «Если местонахождение багажа не удается установить, следует узнать, предоставляет ли перевозчик ваучеры, на которые можно приобрести необходимые товары первой необходимости», - сказала Кристина Таммару.
Также может случиться, что при недельной поездке багаж опаздывает на несколько дней, что означает, что пассажир должен купить новую одежду, обувь или другие необходимые вещи. В этом случае следует сохранить все чеки, чтобы подтвердить совершенные расходы. «Общая ответственность перевозчика ограничивается примерно в 1600 евро на пассажира, поэтому стоит действовать разумно и приобретать только те предметы, которые действительно необходимы», - добавила она.
Багаж считается полностью потерянным, если он не появляется в течение 21 дня. В такой ситуации пассажир может требовать компенсации за утраченные вещи в багаже, но и здесь следует учитывать верхний предел компенсации в 1600 евро. «В случае более ценного багажа стоит запросить дополнительные возможности компенсации у страховой компании в случае наличия страховки», - сказала Таммару. Если багаж поврежден, задержан, утерян или уничтожен, следует подать жалобу незамедлительно, поскольку компенсацию за ущерб можно потребовать у перевозчика в течение 21 дня с момента получения багажа. В случае поврежденного багажа жалобу с требованием компенсации следует подавать всего за семь дней.
Обязательно оформите страховку!
Крайне важно оформить страховку после покупки туристических услуг, чтобы защитить себя в случае неожиданностей. «Для путешественников страховка обеспечивает защиту, например, в случае неожиданной болезни в другой стране и необходимости обратиться к врачу. В таком случае страховка покрывает разумные расходы на срочную помощь. Планируя поездки на лыжах, сноуборде или походы, следует оценить риски своей деятельности и ознакомиться с защитой медицинской помощи при несчастных случаях при заключении страхового договора. Для занятия опасными видами деятельности следует оформить соответствующую дополнительную защиту, потому что медицинская помощь за границей может стоить очень дорого, достигая тысяч и иногда даже десятков тысяч евро», - сказал менеджер в области страхования рисков Swedbank Алексей Жемков.
Также важно оформить страхование путешествия, которое должно быть не меньше или даже больше, чем расходы, понесенные на поездку. «Страхование путешествия полезна, например, если непосредственно перед поездкой вы внезапно заболеваете и приходится отменить поездку», - добавил Жемков. Страховка также возмещает расходы, если следующий по расписанию рейс задерживается или не выходит, например, из-за погодных условий, стихийного бедствия, технической поломки, ДТП, неожиданного транспортного затора, блокировки дороги или объезда. «В случае отмены или задержки рейса сначала следует обратиться к авиакомпании, которая обязана объяснить причину отмены и имеет ли пассажир право на компенсацию», - добавил Алексей Жемков.
Страховка Swedbank также предоставляет защиту личным вещам в течение всего путешествия. «Например, случается, что фотоаппарат выпадает из замерзших пальцев при съемке красивых зимних фотографий и ломается. Для защиты в таких случаях стоит выбрать страхование багажа», - пояснил Жемков.
Туристическую страховку разумно оформить сразу же, как только будут произведены первые расходы на поездку. «Если вы путешествуете несколько раз в год и часто всей семьей, туристическая страховка, привязанная к кредитной карте, является разумным и удобным выбором. Например, к кредитной карте Swedbank Gold или Platinum предоставляется бесплатное туристическое страхование, которое распространяется как на владельца карты, так и на его партнера, несовершеннолетних детей и внуков. Однако важно прочитать условия туристической страховки и подумать, покрывают ли лимиты пособий все ваши потребности. Например, защита по страхованию путешествий по кредитной карте имеет установленные лимиты, но вы всегда можете приобрести дополнительную защиту на необходимую сумму», - добавил Алексей Жемков.