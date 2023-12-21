Знайте свои права при авиапутешествиях!

В связи с большим количеством пассажиров в праздничный период могут возникнуть задержки, отмены рейсов, а в суете также может потеряться багаж. «В Европейском союзе права пассажиров хорошо защищены. Если ваш рейс вылетает из аэропорта государства-члена Евросоюза или прилетает из-за его пределов и обслуживается авиакомпанией государства-члена ЕС, авиаперевозчик обязан вам помочь», - сказала представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кристина Таммару.

Что делать, если ваш рейс задерживается?

Задержки рейсов сегодня, к сожалению, встречаются довольно часто. Важно знать, что, если вылет рейса задерживается более чем на два часа, авиаперевозчик обязан предоставить достаточное количество еды, напитков и бесплатные средства связи, например телефонные звонки. «Но если задержка превышает пять часов, то авиаперевозчик должен предложить выбор между ожиданием вылета и возвратом стоимости билета, а при пересадке предложить обратный рейс как можно скорее», - сказала Таммару.

Также может случиться, что рейс переносится на следующий день. В этом случае, помимо питания, пассажирам также должны предоставить бесплатное проживание и, при необходимости, транспорт между аэропортом и местом проживания.

Если авиаперевозчик не предоставляет помощь, питание или проживание, и пассажир оплачивает все необходимое самостоятельно, следует сохранить все квитанции, чтобы авиаперевозчик мог впоследствии компенсировать их.