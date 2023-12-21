АНАЛИЗ ⟩ Март Вырклаэв преподнес Партии реформ рождественский подарок – откроем коалиционный договор

Хотя министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) и обосновал отказ от повышения налога на 400 миллионов евро недавним негативным экономическим прогнозом Банка Эстонии, это было удобным оправданием.
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В партии уже несколько недель укоренилось понимание того, что большего повышения налогов добиться невозможно. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) также несколько раз намекала на это, также в интервью Postimees. Также как несколько недель назад и сам Вырклаэв в социальных сетях. Вице-председатель партии Юрген Лиги признает, что во внутреннем кругу Партии реформ уже давно сформировалось такое мнение (о невозможности дальнейшего повышения налогов): «Я сам тоже об этом писал».