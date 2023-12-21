АНАЛИЗ ⟩ Март Вырклаэв преподнес Партии реформ рождественский подарок – откроем коалиционный договор

В партии уже несколько недель укоренилось понимание того, что большего повышения налогов добиться невозможно. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) также несколько раз намекала на это, также в интервью Postimees. Также как несколько недель назад и сам Вырклаэв в социальных сетях. Вице-председатель партии Юрген Лиги признает, что во внутреннем кругу Партии реформ уже давно сформировалось такое мнение (о невозможности дальнейшего повышения налогов): «Я сам тоже об этом писал».

Но то, как Вырклаэв пришел к этим мыслям позавчера и начал вчера их обосновывать, стало неожиданностью («Я прочитал об этом в газете», – говорит, например, Лиги) и, в общем, фиаско. Особенно в самой Партии реформ, где популярность Вырклаэва и так не самая высокая. Дело даже не в том, что за ходом министра финансов нет никаких формальных оснований, будь то решение правления партии или соглашение между партнерами по коалиции, а в том, что план совершенно не продуман.