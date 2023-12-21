ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены победители конкурса на самые красивые рождественские окна в центре Таллинна

Трое лучших окон и фаворит социальной сети Facebook награждены 500 евро. В прошлом году из 24 участников признание получили Гончарная мастерская при гильдии Катарины, окна кафе Kehrwieder и Kohvipaus. В Facebook люди выбрали решение Gallery Art Window как свое любимое. «В любом случае, все эти работы были веселыми и добавляли блеска городскому пространству в рождественский период. Это всегда было целью этого конкурса - добавить немного света и яркости в темное время года»,- сказала Хауканымм.