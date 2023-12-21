ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены победители конкурса на самые красивые рождественские окна в центре Таллинна

Объявлены победители конкурса на самые красивые рождественские окна, организованного управой района Кесклинн.
По мнению жюри, в тройку лучших окон вошли Katariina Gildi Keraamika OÜ (Вене, 12), Tallina Virmalistelasteaed (Видевику, 14) и Lilleait OÜ (Нарвское шоссе, 14). В социальной сети Facebook победило окно, украшенное детским садом Магдалена (улица Ю. Вилмса, 9).
Рождественские окна оценивали старейшина Кесклинн Моника Хауканымм, главный редактор журнала Kodukiri Малле Паюла, художница Пильви Таммоя, главный специалист бизнес-сектора района Кесклинн Марика Пярн и главный специалист сектора культуры и досуга района Кесклинн Стиина-Марис Паулус.
Трое лучших окон и фаворит социальной сети Facebook награждены 500 евро. В прошлом году из 24 участников признание получили Гончарная мастерская при гильдии Катарины, окна кафе Kehrwieder и Kohvipaus. В Facebook люди выбрали решение Gallery Art Window как свое любимое. «В любом случае, все эти работы были веселыми и добавляли блеска городскому пространству в рождественский период. Это всегда было целью этого конкурса - добавить немного света и яркости в темное время года»,- сказала Хауканымм.
Известно, что самое первое в мире окно на рождественскую тематику было украшено в 1874 году в универмаге Macy’s в Нью-Йорке. Управа Кесклинн выбирает самые красивые рождественские окна с 2000 года.
Фотографии всех окон, участвовавших в конкурсе, можно найти на странице управы Кесклинн в Facebook.