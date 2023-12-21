КАТРИ РАЙК ⟩ Мэр Нарвы не должен играть в страуса, когда речь идет о переходе обучения на эстонский

В Эстонии долгое время аргументом в пользу отказа от перехода на эстонский язык обучения был тот факт, что у нас есть русскоговорящая Нарва. Так было с 1990-х годов. Такое отношение в корне неверно, потому что Нарва — эстонский город, пишет член Рийгикогу, социал-демократ и член Нарвского горсобрания Катри Райк.
Да, переход на эстонский здесь гораздо сложнее, потому что нет нормальной языковой среды. В Нарве из 53 500 человек всего несколько тысяч говорят дома по-эстонски. Но дети и молодежь Нарвы тоже заслуживают шанса быть равными в своих возможностях в Эстонии.
Меня удивляет.. На самом деле совсем не удивляет, что мэр Нарвы Яан Тоотс как бы вскользь говорит, что Нарве нужен дополнительный год для перевода детских садов на эстонский язык обучения (см. интервью порталу ERR за 20.12.2023). Не нужно быть политиком, даже политиком Центристской партии, чтобы понять, что через год мы снова будем говорить об еще одном недостающем годе. Так дела не делаются.
Я тоже куда больше боюсь плохого перехода на эстонский, чем вообще никакого. То, что делается в сфере образования, должно быть сделано очень, очень хорошо. Так принято в Эстонии. И должны быть предприняты усилия, должен быть четкий план. Если не все можно сделать сразу, то, по крайней мере, нужно начинать с начала.
Давайте посмотрим на цифры. Этой осенью в нарвских детских садах работали 94 воспитателя с высшей категорией эстонского языка. Стартовая зарплата воспитателей детских садов в Ида - Вирумаа составляет 2 300 евро. На эту зарплату претендовали 77 педагогов. Но 17 воспитателей, у которых, согласно бумагам, высокий уровень эстонского языка, не претендовали на эти деньги. Следовательно, они не уверены в своих языковых навыках. Адекватная самооценка, которая, к сожалению, присуща далеко не всем заведующим детскими садами, как показал языковой тест этой весны, украшает каждого высокообразованного человека. Я верю, что в этом году эти педагоги смогут овладеть языком на высшем уровне. И желаю им удачи!
Следующей осенью в Нарве будет около 110 детсадовских групп. И почти в каждой группе должен быть воспитатель с высоким уровнем владения эстонским языком. Не хочу пугать читателя в преддверии Рождества, но на все 13 детских сада — которых после следующего заседания горсобрания, видимо, станет 11 — придется всего два воспитателя, которые владеют эстонским на высшем уровне.
В то же время в детских садах уже существует 31 группа языкового погружения, в которых хотя бы часть занятий проводится на эстонском языке, и 27 групп, в которых работает дополнительный преподаватель эстонского языка. В этих группах переход к обучению на эстонском языке должен быть достаточно плавным. И эти 58 групп составляют не менее половины групп детских садов города. Если мы реализуем в этих группах хотя бы частичное языковое погружение — одна часть на эстонском, другая на русском, - мы сделаем большой шаг вперед. Поэтому нельзя говорить, что осенью 2024 года в детских садах нельзя осуществить переход на эстонский язык.
По крайней мере, часть преподавания на эстонском языке соответствует и ожиданиям родителей. Только посмотрите, как сейчас спешат в эстонскую начальную школу или детский сад, где преподавание ведется преимущественно на эстонском языке. Безусловно, свою роль здесь играют и новые здания. Это только подтверждает необходимость продолжать быстро строить и ремонтировать детские сады.
Но нельзя забывать и о другой стороне медали. Во многих регионах Эстонии успешно применяется так называемая модель «1 + 2», когда в группе детского сада работают один воспитатель и два помощника воспитателя. Правда, в этих детских садах причиной такой модели является не переход на эстонский язык обучения, а нехватка денег. У муниципалитетов просто нет средств на оплату труда двух воспитателей. Вполне логично, что в Нарве будет использоваться та же модель: один (с уровнем эстонского языка С1) воспитатель и два (с уровнем эстонского как минимум В2) помощника, все работают с детьми на эстонском языке.
Но тут возникает следующая проблема. Среди воспитателей нарвских детских садов у нас всего 71 человек владеет категорией B2. Допустим, к осени добавится еще 10-20 человек, и их будет 90. Это реалистично. Но все равно не хватает более 100 воспитателей. А 128 имеющихся воспитателей не владеют эстонским языком даже на уровне B2. Некоторые из них уйдут на пенсию, у других просто не хватит духу «бороться» с эстонским языком. Главное, что сейчас людям дан шанс. На государственные средства организуется большое количество курсов, можно принять участие в «трудовой миграции», то есть поработать определенное время в эстоноязычной среде. Это очень эффективно.
Говоря о воспитателях детских садов в Нарве, мы не упоминаем о том, что их тоже можно найти извне — правда, некоторые местные в таком случае могут потерять работу. В действительности, заведующая детским садом публикует объявление о вакансии только на сайте детского сада, в лучшем случае в разделе «Страница учителя». В Нарве нет муниципального пространства, которое можно было бы отдать, и его развитие было предметом политической борьбы в течение последних нескольких лет. Если бы государство и город действительно захотели, они могли бы даже при нынешней ситуации отремонтировать общежитие на улице Калда к осени. Но для этого нужна политическая воля. Я уверена, что по всей Эстонии есть десятки воспитателей детских садов, которые с радостью приехали бы в Нарву, если бы им было где жить. При условии, что их будет ждать энергичный и говорящий по-эстонски руководитель и коллектив.
Если мы не начнем преподавать на эстонском языке в детских садах с осени следующего года, то не будет смысла говорить об эстонских школах. Есть ли опасение, что молодые семьи покинут Нарву? Да, потому что в Таллинне есть надежда на эстоноязычное образование и эстоноязычный досуг. Стоит ли бояться, что эстонцы не приедут в Нарву? Дети хорошо адаптируются и быстро начинают говорить на двух языках. Это в каком-то смысле ценность. Но таких смельчаков не так много.