КАТРИ РАЙК ⟩ Мэр Нарвы не должен играть в страуса, когда речь идет о переходе обучения на эстонский

Но тут возникает следующая проблема. Среди воспитателей нарвских детских садов у нас всего 71 человек владеет категорией B2. Допустим, к осени добавится еще 10-20 человек, и их будет 90. Это реалистично. Но все равно не хватает более 100 воспитателей. А 128 имеющихся воспитателей не владеют эстонским языком даже на уровне B2. Некоторые из них уйдут на пенсию, у других просто не хватит духу «бороться» с эстонским языком. Главное, что сейчас людям дан шанс. На государственные средства организуется большое количество курсов, можно принять участие в «трудовой миграции», то есть поработать определенное время в эстоноязычной среде. Это очень эффективно.

Говоря о воспитателях детских садов в Нарве, мы не упоминаем о том, что их тоже можно найти извне — правда, некоторые местные в таком случае могут потерять работу. В действительности, заведующая детским садом публикует объявление о вакансии только на сайте детского сада, в лучшем случае в разделе «Страница учителя». В Нарве нет муниципального пространства, которое можно было бы отдать, и его развитие было предметом политической борьбы в течение последних нескольких лет. Если бы государство и город действительно захотели, они могли бы даже при нынешней ситуации отремонтировать общежитие на улице Калда к осени. Но для этого нужна политическая воля. Я уверена, что по всей Эстонии есть десятки воспитателей детских садов, которые с радостью приехали бы в Нарву, если бы им было где жить. При условии, что их будет ждать энергичный и говорящий по-эстонски руководитель и коллектив.

Если мы не начнем преподавать на эстонском языке в детских садах с осени следующего года, то не будет смысла говорить об эстонских школах. Есть ли опасение, что молодые семьи покинут Нарву? Да, потому что в Таллинне есть надежда на эстоноязычное образование и эстоноязычный досуг. Стоит ли бояться, что эстонцы не приедут в Нарву? Дети хорошо адаптируются и быстро начинают говорить на двух языках. Это в каком-то смысле ценность. Но таких смельчаков не так много.