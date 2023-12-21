Кая Каллас удовлетворена работой министра финансов Вырклаэва

«Я довольна работой Марта Вырклаэва потому что он министр финансов, каким и должен быть министр финансов. Ему приходится принимать непопулярные решения и защищать их. Март Вырклаэв это и делает», - объяснила Каллас. - Конечно, что касается коммуникаций, я определенно не тот, кто мог бы критиковать кого-то другого, учитывая критику, которую я получаю в свою сторону».