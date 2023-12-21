Полиция ищет пропавшую в Таллинне Елизавету

Полиция просит помощи в поисках 14-летней Елизаветы, пропавшей в Таллинне.
Елизавета ушла из детского дома в Нымме в Таллинне 9 декабря и до сих пор не вернулась. Полиция проверяет ее возможное местонахождение, но до сих пор девочка не найдена. Она может перемещаться по разным районам города.
Когда она уходила из детдома, на ней была черно-белая клетчатая куртка, черные джинсы и белые кроссовки. У девочки могут быть темно-оранжевые волосы.
Полиция просит всех, кто видел девочку, позвонить по номеру 112.