Монополия ФИФА и УЕФА на европейский футбол уходит в историю

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный.

В то же время суд отмечает, что правила ФИФА и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят ущерб европейским клубам, всем компаниям, работающим на медиарынках, и, в конечном счете, потребителям и телезрителям, не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями», – говорится в решении суда. В новом турнире планируется участие до 80 клубов.

Напомним, в апреле 2021 года попытка создания Суперлиги обернулась провалом. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Однако практически сразу от Суперлиги откололись английские команды, а затем и все остальные, кроме «Реала» и «Барселоны».