Закончилась осенняя сессия Рийгикогу

За осеннюю сессию Рийгикогу провел 48 очередных и одно дополнительное заседание. Вместе с 12 инфочасами рабочее время пленарного заседания в общей сложности составило 294 часа и 53 минуты. В течение сессии Рийгикогу принял 17 законов. Принятие 13 из них было привязано к вотуму доверия правительству. Кроме того, парламент принял 21 постановление, а также одно заявление в поддержку государства Израиль и его народа.

Наибольшая нагрузка легла на финансовую комиссию, которая стала ведущей по 13 проектам правовых актов. Во время осенней сессии комиссия по государственной обороне стала ведущей по 9, а комиссия по социальным делам - по 5 проектам. Всего 15-й состав Рийгикогу, который был избран в марте и впервые провел заседание 10 апреля 2023 года, принял 70 правовых актов.

Согласно закону, очередные сессии Рийгикогу проходят со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. Рийгикогу вновь соберется на очередное заседание 8 января.

В период между сессиями Рийгикогу продолжает работать в комиссиях. Члены Рийгикогу также выполняют прочие должностные обязанности. В период между сессиями парламент может при необходимости собираться на внеочередные сессии. Об их созыве объявляет спикер Рийгикогу по предложению президента, правительства или, по меньшей мере, 21 депутата Рийгикогу.