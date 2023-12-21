ВИДЕО ⟩ После извержения вулкана исландцам было разрешено вернуться домой на день

В результате извержения вулкана, начавшегося утром в понедельник, в земле, расположенной всего в трех километрах от города Гриндавик, появилась трещина длиной около четырех километров.

Однако сегодня извержение потеряло интенсивность и потоков лавы из трещины уже не видно.

«Вероятность нового извержения без предупреждения в районе Гриндавика снизилась», - заявило вчера Исландское метеорологическое бюро (ИМО).

«Сила извержения уменьшилась, как и сейсмическая активность и деформация», - отметили в ИМО, заявив, что только один кратер проявил признаки активности прошлой ночью.

При этом в ИМО подчеркнули, что в регионе по-прежнему сохраняется значительный уровень опасности и магма может быстро достичь поверхности земли, что не оставляет много времени для объявления предупреждений.

Поэтому власти решили разрешить 4000 жителям Гриндавика вернуться в рыбацкий городок с 7:00 до 16:00. Люди были эвакуированы в понедельник после нескольких сейсмических толчков, которые были расценены как ранние признаки извержения. Спасатели также патрулируют города на случай необходимости экстренной эвакуации.

Утром улицы города по-прежнему были практически пусты, и единственный свет исходил от рождественских гирлянд, сообщил корреспондент AFP, приехавший на место происшествия.

Многие жители хотели поскорее вернуться к работе, в том числе сотрудники рыболовной компании Thorfish, которые бросились спасать улов до извержения.

«Сейчас они пытаются упаковать его и обработать, чтобы он не испортился, и прибрать место перед Рождеством», - рассказал AFP менеджер по закупкам Thorfish Йон Эмиль.

Власти заявляют, что ночевать в городе по-прежнему опасно, а вчера было объявлено, что жителям не разрешат вернуться домой до Рождества.

По словам 59-летнего муниципального служащего из Гриндавика Бергштайна Олафссона, Рождество в этом году будет совсем другим. «Но если вы с семьей, то все в порядке», - добавил он.