Удручающий рейтинг: сборная Эстонии по футболу остается в худшем положении за последние годы

По сравнению с таблицей, опубликованной в прошлом месяце, позиция Эстонии не изменилась. Сборная по-прежнему находится на самом низком уровне за последние семь лет. В этом году она опустилась на 14 строк. От самой низкой позиции в истории (137-е место), где она находилась в октябре 2008 года, сборную отделяет 15 строк.

Тем самым сборная Эстонии по футболу по-прежнему остается между восточноафриканскими странами Танзанией и Малави. При этом она по-прежнему остается самой успешной страной Балтии, поскольку Латвия и Литва располагаются на 137-й и 138-й строчке соответственно.

Польша, которой следующей весной предстоит встретиться с Эстонией в отборочном матче чемпионата Европы, занимает 31-е место в мировом рейтинге. Уэльс и Финляндия, которые также участвуют в квалификации группы А, занимают 29-е и 59-е места соответственно.

Положение в верхней части рейтинговой таблицы также неизменно. На первом месте остается Аргентина, за ней следуют Франция, Англия, Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия и Испания.