СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угнанный Lexus, загоревшийся автомобиль в Ласнамяэ, застрявшая в колючей проволоке лиса

Безопасность на границе

20 декабря на погранпереход Лухамаа прибыла гражданка Израиля, который без законных оснований находилась на территории Шенгенской зоны 21 день, один из которых она провела в Эстонии. Ей было выдано досудебное предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в страну на два года и три месяца, после чего она выехала в Россию.

Вечером 20 декабря пограничники проверили грузовой автомобиль с польскими номерами и его водителя, прибывший на пограничный пункт Койдула. В ходе проверки выяснилось, что легковой автомобиль Lexus, который был погружен на грузовик, был угнан. Грузовик вместе с водителем и погруженным на него легковым автомобилем был направлен на таможенный пост для принятия дальнейших мер.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 22 граждан Молдовы и восемь граждан России.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

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