Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о попытке перевезти через границу угнанный автомобиль Lexus, а также об очередном случае мошенничества в Facebook Marketplace. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшемся автомобиле в Ласнамяэ и о застрявшей в колючей проволоке лисе.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угнанный Lexus, загоревшийся автомобиль в Ласнамяэ, застрявшая в колючей проволоке лиса
Насилие
20 декабря поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Суур-Амеэрика в центре города произошел конфликт между двумя соседями, в результате которого оба получили травмы.
20 декабря поступило сообщение, что на улице Луизе в Кесклинне неизвестный избил 47-летнего мужчину.
21 декабря в полицию поступило сообщение, что 55-летний мужчина, будучи пьяным, напал на свою жену на Таллиннском шоссе в Нарве. Полицейские задержали мужчину.
20 декабря в полицию поступило сообщение, что без согласия женщины из Ляэнемаа в течение длительного времени брались быстрые кредиты, используя ее личные данные. Ущерб составил 15 000 евро.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Мошенничество
Женщина из Валга обратилась в полицию, так как стала жертвой мошенничества на Marketplace. Она хотела купить игровую консоль Playstation, перевела деньги продавцу, но товар так и не получила. После получения платежа продавец заблокировал свой аккаунт. Ущерб составил 300 евро.
20 декабря в полицию поступила информация, что 14 декабря неизвестное лицо появилось в WhatsApp под фотографией и именем жительницы Пярнумаа. Это было сделано без согласия жертвы и распространяло ложную информацию о ней.
20 декабря в полицию поступило сообщение от жительницы Пярнумаа, которая разместила объявление о продаже в Facebook Marketplace. Ей была отправлена ссылка на предполагаемую курьерскую службу для активации отправки посылки покупателю. Однако, используя введенные через эту ссылку пин-коды, с ее счета на счет неизвестного лица было переведено 350 евро.
Безопасность на границе
20 декабря на погранпереход Лухамаа прибыла гражданка Израиля, который без законных оснований находилась на территории Шенгенской зоны 21 день, один из которых она провела в Эстонии. Ей было выдано досудебное предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в страну на два года и три месяца, после чего она выехала в Россию.
Вечером 20 декабря пограничники проверили грузовой автомобиль с польскими номерами и его водителя, прибывший на пограничный пункт Койдула. В ходе проверки выяснилось, что легковой автомобиль Lexus, который был погружен на грузовик, был угнан. Грузовик вместе с водителем и погруженным на него легковым автомобилем был направлен на таможенный пост для принятия дальнейших мер.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 22 граждан Молдовы и восемь граждан России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожар
20 декабря в 18:35 спасатели были вызваны в Ласнамяэ для тушения горящего автомобиля на парковке торгового центра на улице Пунане. Прибывшие спасатели Ласнамяэ обнаружили, что большая часть работы по тушению уже выполнена. Оказалось, что добропорядочный гражданин, проходивший мимо, взял порошковый огнетушитель и умело потушил пламя до приезда пожарных. Пожарным оставалось только проверить автомобиль. Владелец занимался дальнейшей эвакуацией своего автомобиля. В результате пожара пострадал салон автомобиля, в том числе задние сиденья.
ДТП
20 декабря в 11:48 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из-за скользкой дороги на Аллика-теэ в поселке Пеэтри волости Раэ автомобиль врезался в фонарный столб. Люди не пострадали, но фонарь опасно наклонился над дорогой. Спасатели Ассаку отсоединили клеммы аккумулятора с автомобиля, лебедкой оттащили машину от столба и демонтировали нависающий фонарный столб. Так как автомобиль был гибридным, спасатели следили за ним некоторое время, чтобы убедиться, что его высоковольтная батарея не пострадала в результате аварии. Когда стало ясно, что дальнейшей опасности нет, владелец продолжил заниматься эвакуацией своего автомобиля.
20 декабря в 16:07 спасатели получили информацию, что в деревне Кургла волости Раазику на Арукюла-Костивере-теэ водитель потерял контроль над своим автомобилем и перевернулся на крышу. Находившиеся в машине взрослый и двое детей не пострадали. Скорая помощь осмотрела людей, находившихся в машине, на месте. Спасатели поставили машину на колеса и сняли клеммы с аккумулятора. Полиция продолжила заниматься ситуацией.
21 декабря в 7:48 спасатели выехали на место ДТП в деревне Папсааре в Пярнумаа, где грузовик, перевозивший пеллеты, из-за очень скользкой дороги съехал в кювет и опрокинулся на бок. Водитель сам выбрался из машины и не пострадал. В результате аварии из автомобиля вытекло дизельное топливо, которое смешалось с водой в канаве. Спасатели собрали около тонны смеси воды и дизеля и покрыли канаву абсорбирующим материалом. Собственник автомобиля занимается вывозом сточных вод и эвакуацией автомобиля.
20 декабря в 18:02 спасатели выехали на 134-й километр шоссе Таллинн - Тарту в волость Пыльтсамаа, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, где помогли пострадавшим выбраться из машины, устранили опасность возгорания и убрали с дороги детали. Состояние здоровья двух человек, находившихся в машине, было проверено на месте машиной скорой помощи.
20 декабря в 19:43 поступило сообщение о ДТП в в районе поселка Луунья, на шоссе Тарту-Ряпина, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Спасатели наложили жгут и давящую повязку на более серьезно пострадавшего водителя для остановки кровотечения, и его передали прибывшей скорой помощи. Также была устранена опасность возгорания, и позже с дороги были убраны разбитые детали.
Прочее
20 декабря в 22:00 спасатели выехали на улицу Ф. Р. Фельмана, откуда поступило сообщение о задымлении кафе. Спасатели Кесклинна и Лиллекюла обнаружили, что дым исходил из квартиры на первом этаже этого же дома, где топили камин. Ранее спасатеи выдали запрет на использование этого обогревателя. Житель квартиры проигнорировал это и из-за использования неисправного камина дым попал в кафе. Помещения проветрили, а о нарушении запрета на использование камина уведомили полицию, которая в дальнейшем занималась с владельцем квартиры.
20 декабря днем прохожий сообщил, что в поселке Вирцу лиса случайно зацепилась хвостом за колючую проволоку. Спасатели-добровольцы Кымси выехали на место, чтобы освободить животное. Спасатели быстро нашли способ освободить лису из колючей проволоки, и уже через семь минут животное бодро побежало в сторону леса.
20 декабря в 16:54 поступило сообщение, что в Тарту на улице Кауназе в многоквартирном доме ребенок, садясь в лифт, случайно оставил снаружи свою собаку на поводке. Поднимающийся лифт поднял собаку в воздух, и она оказалась в опасности удушья. Спасатели прибыли на место, где мужчина, находившийся на месте происшествия, держал собаку в воздухе. Спасатели освободили животное, и его вместе с ребенком отвезли домой, чтобы прийти в себя.