Эксперт объясняет: что происходит с совместным кредитом при разводе?

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, в этом нет ничего зазорного, поскольку изменения в кредитном договоре - обычное дело для банка. «Наши консультанты ежедневно сталкиваются с подобными вопросами, поэтому в любом случае стоит обратиться к эксперту, ведь иногда можно найти решение, о котором вы сами не догадывались», - пояснил он.

Тем не менее, самое главное в разводе - это прийти к согласию между сторонами. «Важно договориться о том, что будет с совместно нажитым имуществом: будет ли оно продано или один человек по-прежнему хочет там жить», - объяснил Ребане.

Если в первом случае кредитный договор заканчивается продажей недвижимости, и сторонам соглашения остается лишь разделить между собой вырученные от сделки средства, то во втором случае на стол переговоров ложится несколько вариантов.

«В большинстве случаев один из собственников недвижимости решит продолжить проживание в совместно нажитой квартире или доме, поэтому банку придется выяснить, достаточна ли платежеспособность человека, который продолжит обслуживать кредит, для переоформления договора только на его имя», - сказал эксперт.

Если платежеспособность не является проблемой, то один из вариантов - принять существующий остаток задолженности от уходящей стороны. По словам Ребане, это уместно, например, в ситуациях, когда один из заемщиков рефинансировал кредит и обе стороны согласны с таким решением.

Однако зачастую в обслуживании кредита участвуют обе стороны. В таких случаях также можно найти решение, устраивающее все стороны. «Если одна из сторон желает продолжать обслуживать кредит, часто выдается дополнительный кредит в дополнение к оставшемуся кредиту, чтобы выкупить совместную собственность. Часто так поступают в ситуациях, когда самый простой способ взять на себя обслуживание кредита недоступен», - добавил Ребане.

Эксперт подчеркнул, что если один из заемщиков обладает достаточной платежеспособностью, чтобы продолжать обслуживать кредит, решение, устраивающее все стороны, будет найдено очень быстро. Однако если платежеспособность недостаточна, но заемщик не хочет отказываться от недвижимости, стоит проконсультироваться с банком о возможном новом созаемщике.

В противном случае недвижимость все равно придется продать. «Прежде чем вносить изменения в кредитный договор, стоит ознакомиться с возможными вариантами и расходами, связанными как с внесением изменений в кредитный договор, так и с оплатой услуг нотариуса», - заключил Танель Ребане.