ФОТО ⟩ В Таллинне столкнулись два автомобиля, скорая помощь доставила одного человека в больницу

В 14:28 в полицию поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Таэвакиви и Пунане, где, по предварительной информации, водитель Nissan не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Volkswagen, в результате чего произошло столкновение.