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ФОТО ⟩ В Таллинне столкнулись два автомобиля, скорая помощь доставила одного человека в больницу

rus.postimees.ee
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В четверг днем в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два автомобиля. Машина скорой помощи доставила одного из водителей в больницу для медицинского осмотра.

В 14:28 в полицию поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Таэвакиви и Пунане, где, по предварительной информации, водитель Nissan не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Volkswagen, в результате чего произошло столкновение.

62-летний мужчина за рулем Volkswagen был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

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