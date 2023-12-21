Таллиннский окружной суд в четверг принял решение освободить из-под стражи криптобизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, обвиняемых в США в киберпреступлениях, под электронное наблюдение.
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Суд разрешил криптобизнесменам, ожидающим экстрадиции в США, выйти на свободу из-под стражи
Окружной суд постановил заменить экстрадиционный арест Потапенко и Турыгина электронным наблюдением и ввести электронное наблюдение по определенным адресам после вступления постановления в силу. Срок электронного наблюдения установлен до 20 мая 2024 года.