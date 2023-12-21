Суд разрешил криптобизнесменам, ожидающим экстрадиции в США, выйти на свободу из-под стражи

Окружной суд постановил заменить экстрадиционный арест Потапенко и Турыгина электронным наблюдением и ввести электронное наблюдение по определенным адресам после вступления постановления в силу. Срок электронного наблюдения установлен до 20 мая 2024 года.

Если Сергей Потапенко и Иван Турыгин не будут подчиняться электронному контролю, на основании отчета службы уголовного надзора электронное наблюдение будет заменено арестом на время экстрадиции.