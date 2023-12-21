Вечеринка во время чумы: госучреждение выплатит чиновникам премии на 600 тысяч евро

В то время, когда Эстония все еще находится в состоянии экономического спада и все громче звучат призывы правительства найти возможности для сокращения, а налоги повышаются, Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), который изо всех сил пытался выплатить субсидии фермерам к установленному сроку, раздает огромные бонусы своим сотрудникам, пишет Äripäev.