Вечеринка во время чумы: госучреждение выплатит чиновникам премии на 600 тысяч евро

В то время, когда Эстония все еще находится в состоянии экономического спада и все громче звучат призывы правительства найти возможности для сокращения, а налоги повышаются, Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), который изо всех сил пытался выплатить субсидии фермерам к установленному сроку, раздает огромные бонусы своим сотрудникам, пишет Äripäev.
Генеральный директор PRIA Яан Каллас, покидающий свой пост в конце декабря, распределил в общей сложности 613 350 евро в качестве единовременной премии 314 подчиненным «за отличные результаты работы, сохранение ценностей организационной культуры и содействие командному духу».
Наибольшую сумму, или 6500 евро, получит руководитель отдела прямых субсидий Танель Трелли, которому недавно пришлось объяснять, почему из-за новой схемы выплаты прямых субсидий возник риск того, что многие тысячи фермеров получат свои деньги от PRIA позже. Это привело бы к круговой задолженности сельскохозяйственных предпринимателей.
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