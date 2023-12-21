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ВУЛКАН ИЛИ МОРДОР? ⟩ Земля на университетском стадионе внезапно начала трещать и искрить

Йенс Раавик
, журналист
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Поврежденный кабель на склоне стадиона Тартуского университета во вторник вечером искрил и трещал, словно упавший вниз фейерверк, растапливая в снегу вокруг себя яму.
Поврежденный кабель на склоне стадиона Тартуского университета во вторник вечером искрил и трещал, словно упавший вниз фейерверк, растапливая в снегу вокруг себя яму. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Во вторник вечером в девять часов на склоне стадиона Тартуского университета можно было увидеть вспышки света и услышать треск, которые, на первый взгляд, можно было принять за неудачно запущенный фейерверк. Однако, поскольку огненное шоу не закончилось и через десять минут, очевидцы вызвали спасательную команду для выяснения причин происшествия.

Искры и треск, вылетавшие из-под земли возле стадиона, больше напоминали Мордор из «Властелина колец» или миниатюрную копию нынешних извержений вулканов в Исландии, чем мирное место, покрытое травой и деревьями, где летом можно услышать пение птиц и увидеть танцоров в народных костюмах.

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