Во вторник вечером в девять часов на склоне стадиона Тартуского университета можно было увидеть вспышки света и услышать треск, которые, на первый взгляд, можно было принять за неудачно запущенный фейерверк. Однако, поскольку огненное шоу не закончилось и через десять минут, очевидцы вызвали спасательную команду для выяснения причин происшествия.
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ВУЛКАН ИЛИ МОРДОР? ⟩ Земля на университетском стадионе внезапно начала трещать и искрить
Искры и треск, вылетавшие из-под земли возле стадиона, больше напоминали Мордор из «Властелина колец» или миниатюрную копию нынешних извержений вулканов в Исландии, чем мирное место, покрытое травой и деревьями, где летом можно услышать пение птиц и увидеть танцоров в народных костюмах.