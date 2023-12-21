ВУЛКАН ИЛИ МОРДОР? ⟩ Земля на университетском стадионе внезапно начала трещать и искрить

Поврежденный кабель на склоне стадиона Тартуского университета во вторник вечером искрил и трещал, словно упавший вниз фейерверк, растапливая в снегу вокруг себя яму.

Во вторник вечером в девять часов на склоне стадиона Тартуского университета можно было увидеть вспышки света и услышать треск, которые, на первый взгляд, можно было принять за неудачно запущенный фейерверк. Однако, поскольку огненное шоу не закончилось и через десять минут, очевидцы вызвали спасательную команду для выяснения причин происшествия.