«Уйдите с поста премьер-министра!»: центристы передали Кае Каллас рождественское пожелание

«В Рождество иногда случаются чудеса. Тысячи жителей страны ясно дали понять, что они не поддерживают политику нынешней коалиции. Экономика Эстонии падает почти два года подряд, а правительство так и не представило план выхода их кризиса», - сказала генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отть.

Во вторник Центристская партия передала в парламент около 30 тысяч подписей под петицией об отставке Каи Каллас. Парламент рассмотрит петицию в следующем году. «В рамках кампании по сбору подписей, которую мы проводили в течение нескольких недель по всей Эстонии, мы много общались с людьми: они очень критически настроены по отношению к деятельности правительства. Невозможно остановить экономический спад и рост безработицы за счет урезаний и повышения налогов. В то же время более десяти тысяч домохозяйств долгое время оставались без электричества, а новый год начнется с масштабной забастовки учителей, так как правительство не нашло денег на повышение им зарплаты», - сказала Отть.