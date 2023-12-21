Стрельба в Карловом университете Праги: 15 человек убиты, нападавший погиб

24 человека были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро - ранения средней тяжести и до 10 - легкие, сообщают экстренные службы.

Ранее чешская полиция написала в соцсети Х (бывший твиттер), что нападавший был «устранен». По ее данным, в течение четверга был также найден мертвым отец стрелка.

Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил в эфире Чешского телевидения, что стрелок «куда-то прыгнул и умер». Как пишет это СМИ, что именно с ним произошло, пока неясно.

BREAKING:



Mass-shooting in Prague, Czechia.



Initial reports say that many people have been killed pic.twitter.com/uL1BaTszlH — Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023

Полиция подтвердила, что нападавший был студентом университета, и его тело обнаружено неподалеку от учебного заведения. Стрелку было 24 года и он жил в городке, расположенном в 21 км от Праги.

О мотивах нападения пока неизвестно, однако полиция не считает его связанным с международным терроризмом.

«Нет свидетельств, что это преступление имеет какие-либо связи с международным терроризмом», - сказал журналистам министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан.

Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.