Стрельба в Карловом университете Праги: десять человек убиты, нападавший погиб

В результате стрельбы в одном из зданий Карлова университета в Праге убиты 10 человек, нападавший погиб, сообщают экстренные службы Чехии.
Ранее чешская полиция написала в соцсети Х (бывший твиттер), что нападавший был «устранен».
Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил в эфире Чешского телевидения, что стрелок «куда-то прыгнул и умер».
Около трех десятков человек были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро - ранения средней тяжести и до 10 - легкие, сообщают экстренные службы.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023
Mass-shooting in Prague, Czechia.
Initial reports say that many people have been killed pic.twitter.com/uL1BaTszlH
Сообщается, что инцидент произошел на территории факультета искусств Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.
Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.
Полиция призывала местных жителей не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.
Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.
«В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, - пишет Медведев. - Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение».
«Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град», - пишет Медведев.
В соцсетях стали также появляться пока неверифицированные фотографии, на которых видны люди, цепляющиеся за внешнюю стену университета на высоте нескольких этажей.
Другой очевидец событий, житель Праги с британско-австралийским гражданством Тарг Пейшенс, квартира которого соседствует с университетом, рассказал в интервью Би-би-си, что сначала он услышал много выстрелов.
«Я выглянул с балкона и увидел, как приехали полицейские, им с трудом удавалось удерживать людей, которые бежали к месту происшествия», - рассказал он.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в свете «трагических событий» он уже отменил все намеченные мероприятия с его участием.
Преступления с применением огнестрельного оружия происходят в Чехии нечасто.
В 2019 году 42-летний мужчина застрелил шесть человек в приемном отделении больницы в городе Острава, после чего скрылся с места преступления, а позже покончил с собой сам.
В 2015 году мужчина устроил стрельбу в ресторане, смертельно ранив 8 человек, после чего также застрелился.
О том, кем был человек, открывший стрельбу, пока не сообщается.
Карлов университ - главное высшее учебное заседение Чехии. Он был основан королём Богемии Карлом IV Люксембургом еще в 1348 году.
В университете учатся более 50 тыс. студентов.