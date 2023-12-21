Стрельба в Карловом университете Праги: десять человек убиты, нападавший погиб

Ранее чешская полиция написала в соцсети Х (бывший твиттер), что нападавший был «устранен».

Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил в эфире Чешского телевидения, что стрелок «куда-то прыгнул и умер».

Около трех десятков человек были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро - ранения средней тяжести и до 10 - легкие, сообщают экстренные службы.

BREAKING:



Mass-shooting in Prague, Czechia.



Initial reports say that many people have been killed pic.twitter.com/uL1BaTszlH — Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023

Сообщается, что инцидент произошел на территории факультета искусств Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.

Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.

Полиция призывала местных жителей не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.

Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.

«В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, - пишет Медведев. - Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение».

«Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град», - пишет Медведев.

В соцсетях стали также появляться пока неверифицированные фотографии, на которых видны люди, цепляющиеся за внешнюю стену университета на высоте нескольких этажей.