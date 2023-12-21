Подписано соглашение по борьбе с домашним насилием

Министры Лаури Ляэнеметс, Калле Лаанет, Сигне Рийсало и Кристина Каллас в четверг подписали соглашение по борьбе с домашним насилием на период 2024-2027.
К соглашению прилагается план действий, в котором поставлены цели и действия по борьбе с домашним насилием. С их помощью министры намерены усилить профилактику насилия, улучшить реагирование на случаи семейного насилия и разрабатывать адресованные жертвам и агрессорам услуги.
По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, эффективная профилактика домашнего насилия невозможна без сотрудничества, поскольку оно встречается в очень разных формах, семейных моделях и социальных моделях.
«Сфера внутренней безопасности сотрудничает в сфере профилактики домашнего насилия с ведомствами и учреждениями министерств юстиции, образования и науки, а также социальных дел. Сейчас Эстония по показателям домашнего насилия - проблемный ребенок Европы и, к сожалению, в преддверии предстоящих праздников мы знаем, что для многих людей в Эстонии уже в ближайшие дни их дом вместо оплота счастья и безопасности станет токсичным полем боя. С помощью четких целей и сотрудничества мы сможем добиться того, чтобы каждый последующий рождественский период становился для все большего числа семей Эстонии более спокойным и безопасным, чем предыдущий», - сказал Ляэнеметс.
По словам министра юстиции Калле Лаанета, одна из целей Министерства юстиции на ближайшее время - повысить информированность о психологическом насилии. «Физическое насилие - это всего один из видов домашнего насилия. Гораздо чаще домашнее насилие выражается в виде психологического насилия. Поэтому мы хотим повысить информированность общества на эту тему и предоставить инструменты для рассмотрения случаев, где речь идет прежде всего о психологическом насилии», - сказал Лаанет.
Отчет GREVIO о выполнении Стамбульской конвенции также рекомендует учреждениям Эстонии эффективнее расследовать случаи психологического насилия, привлекать виновных к ответственности и при необходимости назначать наказания.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, Эстония в числе первых в Европе по распространенности домашнего насилия и поэтому все помогающие жертвам системы должны сотрудничать между собой.
«Борьба с домашним насилием должна быть государственным приоритетом. Нужно, чтобы дети росли в семьях, где безопасно и где дети получают идею о семейной модели, которая подает пример, а не воспроизводит домашнее насилие», - сказала Рийсало.
Министр образования и науки Кристина Каллас добавила, что в работе с детьми и подростками нужно учитывать, что обусловленный насилием травматический опыт может отразиться на учебе, поведении в школе, психическом здоровье и общем умении справляться с проблемами.
«Детский сад и школа играют критически важную роль в выявлении домашнего насилия и поддержке ребенка. Кроме того, что там в детях формируют осуждающие насилие взгляды и дают им навыки, снижающие насильственное или агрессивное поведение, образовательные и молодежные учреждения - это те места, где можно достичь многих детей», - сказала Каллас.
Первый план действий по предупреждению домашнего насилия был подписан на период 2019-2023.