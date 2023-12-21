Подписано соглашение по борьбе с домашним насилием

К соглашению прилагается план действий, в котором поставлены цели и действия по борьбе с домашним насилием. С их помощью министры намерены усилить профилактику насилия, улучшить реагирование на случаи семейного насилия и разрабатывать адресованные жертвам и агрессорам услуги.

По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, эффективная профилактика домашнего насилия невозможна без сотрудничества, поскольку оно встречается в очень разных формах, семейных моделях и социальных моделях.

«Сфера внутренней безопасности сотрудничает в сфере профилактики домашнего насилия с ведомствами и учреждениями министерств юстиции, образования и науки, а также социальных дел. Сейчас Эстония по показателям домашнего насилия - проблемный ребенок Европы и, к сожалению, в преддверии предстоящих праздников мы знаем, что для многих людей в Эстонии уже в ближайшие дни их дом вместо оплота счастья и безопасности станет токсичным полем боя. С помощью четких целей и сотрудничества мы сможем добиться того, чтобы каждый последующий рождественский период становился для все большего числа семей Эстонии более спокойным и безопасным, чем предыдущий», - сказал Ляэнеметс.