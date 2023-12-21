«Новости в 7» за 21 декабря: спад экономики бьет по бюджету, насколько сложен экзамен на С1, вспоминаем давние традиции встречи Рождества и знакомимся с королевой красоты элегантного возраста

Сегодня в выпуске:

- Новый вызов для правительства - по прогнозу Банка Эстонии экономика продолжит падать и в следующем году. Что еще обсуждалось на заседании кабинета министров - в материале нашего корреспондента

- Это важно: доноры, центру крови срочно нужна ваша помошь; в Эстонии официально началась эпидемия гриппа и хуситы в Йемене мобилизуют тысячи людей для войны в секторе Газа

- Экзамен на категорию С1 предстоит в следующем году сдать сотням учителей. Наш корреспондент решила пройти это испытание, чтобы выяснить - к чему следует готовиться? Чем закончился этот эксперимент - в нашем репортаже

- Холодец из свиной головы, паштет и пипаркооки, а также колоритные персонажи из разных эпох, отмечающие праздники. Что еще удивительного можно увидеть в рождественской деревне музея под открытым небом, выясняла наша съемочная группа

- 60-летняя Елена Леонова, покорившая местные и международные конкурсы красоты уверена, что возраст - лишь цифра в паспорте и нет ничего невозможного, когда есть желание. Как королеве красоты удается выглядеть столь ослепительно и гораздо моложе своего возраста - в сюжете нашего корреспондента

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 20 декабря.