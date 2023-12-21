Маркус Виллиг: слабая государственная оборона отпугивает инвесторов от Эстонии

Общаясь с инвесторами или кандидатами на работу в Bolt, Виллиг часто слышит вопрос: «Как у вас в Эстонии обстоят дела с российской угрозой?»

На этой неделе Банк Эстонии представил экономический прогноз, который оказался хуже ожидаемого. Влиять на экономическую среду Европы у нас нет возможности, но мы можем влиять на то, насколько привлекательной является Эстония для внешнего мира. Чтобы инвесторы осмеливались вкладывать сюда свои деньги, а иностранные таланты приезжали на работу, важно, чтобы они воспринимали Эстонию как безопасную страну.