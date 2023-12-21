Маркус Виллиг: слабая государственная оборона отпугивает инвесторов от Эстонии

Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг в своей статье на новостном портале ERR пишет, что от нависшего над Эстонией риска в области безопасности нельзя просто отмахнуться, и чтобы убедить инвесторов вложить деньги в Эстонию, необходимо инвестировать в нашу оборонную способность.
Общаясь с инвесторами или кандидатами на работу в Bolt, Виллиг часто слышит вопрос: «Как у вас в Эстонии обстоят дела с российской угрозой?»
На этой неделе Банк Эстонии представил экономический прогноз, который оказался хуже ожидаемого. Влиять на экономическую среду Европы у нас нет возможности, но мы можем влиять на то, насколько привлекательной является Эстония для внешнего мира. Чтобы инвесторы осмеливались вкладывать сюда свои деньги, а иностранные таланты приезжали на работу, важно, чтобы они воспринимали Эстонию как безопасную страну.
Для инвесторов ухудшение ситуации в сфере безопасности является риском, и этот риск имеет свою цену.
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