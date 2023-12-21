Задремавшая за рулем женщина врезалась в дерево

По информации Департамента полиции и погранохраны, через несколько минут после 16:00 в Центр тревоги поступил звонок из деревни Мяндьяла на Сааремаа, где автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Находившаяся в машине 68-летняя женщина была трезва и имела водительские права. Она объяснила полиции, что задремала за рулем, из-за чего потеряла контроль над автомобилем и съехала с дороги.

В результате ДТП женщина получила травмы, скорая помощь доставила ее в больницу. Кроме водителя в машине никого не было.