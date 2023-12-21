У министерства возникли проблемы с возмещением фермерам расходов по борьбе с африканской чумой свиней

В июле этого года Сельскохозяйственный и продовольственный департамент подтвердил вспышки африканской чумы свиней на ферме Rakvere Farmid AS в Пыльвамаа и на ферме Siberi в волости Рыуге в Вырумаа. В Пыльвамаа было уничтожено более 9000 животных, в Рыуге - 116.

Государство компенсирует фермерам стоимость уничтоженных из-за чумы свиней, а также стоимость зараженных кормов и других материалов, уничтоженных при ликвидации очага болезни.

Теперь вопрос только в том, будут ли необходимые 1,2 миллиона евро выплачены из средств Министерства регионального развития или из резервного фонда правительства. В сегодняшнем повестке дня заседания правительства был пункт о выделении этих средств из резервного фонда, но перед заседанием он был снят с повестки дня.

Министр регионального развития Мадис Каллас (социал-демократы) сегодня обсуждал эту тему с министром финансов Мартом Вырклаэвом (Партия реформ). «Его просьба была еще раз пересмотреть финансовые средства Министерства регионального развития и сельского хозяйства, чтобы найти средства для возмещения убытков от чумы свиней. Хотя это желание было высказано в последний момент, мы с Министерством финансов рассмотрим сложившуюся ситуацию - надеемся, что найдем консенсус в ближайшие недели, после чего средства можно будет направить в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент», - сказал Каллас Postimees.

Он признал, что сейчас трудно представить, где Министерство регионального развития могло бы найти 1,2 миллиона евро на эти цели в своем бюджете.