ИТОГИ ГОДА ⟩ Ханно Певкур: об урезании пенсий и пособий пока говорить рано

– Прогнозы могут меняться. Бюджет 2025 года будет верстаться в августе, посмотрим тогда на свежие данные, которые появятся месяцем ранее. Тяжелые времена, возможно, придутся уже на 2024-й, и с этим будет разбираться в ближайшие месяцы.

Напомню, что решение о повышении налога с оборота было принято для того, чтобы повысить расходы на оборону. Данное налоговое повышение связано напрямую с войной.

Сейчас возникло ощущение, что дальше повышать налоги будет сложнее. Придется сокращать расходы. В кризис 2009–10 годов госбюджет был сокращен почти на 10%. Если не поступит 400 миллионов евро, о которых сейчас зашла речь, то это составит не более 2,5% бюджета. При наличии воли и желания министерства смогут сократить свои бюджеты в данном объеме. Поживем-увидим.

– Не дойдет ли дело до урезания пенсий и других соцвыплат? Сейчас уже озвучиваются идеи, что соцвыплаты нужно привязать к спаду ВВП…

– Сегодня об этом рано говорить. Когда в 2009 году, в разгар кризиса, я стал министром социальных дел, пришло решение о необходимости сократить бюджет на 9%. В социальной сфере обошлись без сокращений, но другим министерствам пришлось урезать больше. Это коллективная ответственность. Подобные решения, если будут сделаны, то только в процессе переговоров о формировании бюджета 2025 года.