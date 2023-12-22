ИТОГИ ГОДА ⟩ Ханно Певкур: об урезании пенсий и пособий пока говорить рано

– Бюджетная стратегия – живой инструмент. Каждый год вносятся коррективы исходя из экономического прогноза.
– Может ли дело дойти до развала коалиции с учетом последний заявлений Цахкна и Ляэнеметса?
– Не вижу для этого никаких причин. Например, если соцдемы потребуют повысить подоходный налог для богатых, то мы предложим в первую очередь сократить расходы. В коалиции нет кризиса. Это обычные дебаты по бюджетным вопросам. На заседаниях правительства все вопросы обсуждаются в конструктивном ключе.
– Продолжится ли повышение налогов и продавливание резонансных законов через вотум доверия, силовыми методами?
– Это не силовые методы. Нужно просто понимать, почему мы на это пошли.
– Виновата обструкция от EKRE. Но, возможно, вам она тоже выгодна, поскольку позволяет принимать законы без обсуждения, через привязку к вотуму доверия…
– В правительстве никто не хочет увязывать голосование с вотумом доверия. Для вотумов не было бы причин, если бы парламент нормально работал. Они устраивают обструкцию даже в отношении законопроектов, связанных с помощью Украине. Таким образом, у правительства не остается вариантов. В Конституции предусмотрена возможность прибегать в таких случаях к вотуму доверия.
– Почему у Каи Каллас нет конкурентов внутри партии? Вас устраивает спад рейтингов, безальтернативность выборов председателя?
– Почему вы думаете, что нет конкурентов?
– На выборах председателя альтернативы представлено не было…
– Если у партии есть пост премьер-министра, то за партию и премьерское кресло должен отвечать один человек. В ситуации, когда мы отвечаем за все правительство, идет война, разразился экономический кризис, было бы неразумно создавать предпосылки для заключения нового коалиционного договора. Если обстоятельства изменятся, то в Партии реформ найдется много кандидатов на пост председателя. Это не вопрос!