Пт, 22.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ИТОГИ ГОДА ⟩ Ханно Певкур: обмана не было, повышать налоги станет труднее

Кризиса в коалиции нет
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy
  • Бизнес-связи в России – это выглядело некрасиво
  • Сосед у нас вредный, рост НСО – для обороны
  • Об урезании соцвыплат пока рано говорить

Минувший год стал проверкой на прочность для Партии реформ. За триумфом на выборах пришла череда скандалов с нежданным повышением налогов и неразорванными бизнес-связями в России, обрушивших рейтинги белок. Какие уроки вынесены? С чем войдет партия премьера в новый год экономического спада и раскаляющейся обстановки в мире?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-председатель Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур

Выдержки из беседы:

– Была ли партия готова к такому разочарованию общества во вчерашних триумфаторах? Поддержка реформистов уменьшилась после выборов почти вдвое…

– Партия реформ осталась прежней, нам по-прежнему можно доверять. В целом, ситуация стала тяжелее – экономика не в самом лучшем состоянии, продолжающаяся война тоже оказывает влияние. При составлении бюджета мы вынуждены были принимать тяжелые решения, которые отражаются на нашей поддержке. Уверен, что уже через полгода все увидят, что непопулярные решения дадут свои позитивные плоды.

– Что вы считаете главным проколом, обрушившим рейтинги реформистов? Скрытая от избирателей правда о росте налогов или скрытая информация о неразорванных бизнес-связях с Россией?

– У партии этих бизнес-связей не было (они были у мужа премьер-министраприм.ред.), но в любом случае в сложившейся обстановке это выглядело некрасиво. В конечном итоге премьер-министр дала ответы на все вопросы. Однако раскалившиеся эмоции сложно было успокоить даже фактами.

– Разделилось ли время и общество на «до» и «после» ваше победы, которая у многих избирателей теперь ассоциируется с обманом?

– Обмана не было! И не будет. Партию реформ представляют те же люди, и мы работаем над тем, чтобы жизнь стала более спокойной и защищенной, а экономика начала расти.

– Спад экономики наблюдается на рыках всего региона – от стран Балтии до Скандинавии, но самый большой минус в ЕС приходится именно на Эстонию. Стал ли негативный экономический прогноз холодным душем для ответственных за результаты?

– Прогнозы могут меняться. Бюджет 2025 года будет верстаться в августе, посмотрим тогда на свежие данные, которые появятся месяцем ранее. Тяжелые времена, возможно, придутся уже на 2024-й, и с этим будет разбираться в ближайшие месяцы.

Напомню, что решение о повышении налога с оборота было принято для того, чтобы повысить расходы на оборону. Данное налоговое повышение связано напрямую с войной.

Сейчас возникло ощущение, что дальше повышать налоги будет сложнее. Придется сокращать расходы. В кризис 2009–10 годов госбюджет был сокращен почти на 10%. Если не поступит 400 миллионов евро, о которых сейчас зашла речь, то это составит не более 2,5% бюджета. При наличии воли и желания министерства смогут сократить свои бюджеты в данном объеме. Поживем-увидим.

– Не дойдет ли дело до урезания пенсий и других соцвыплат? Сейчас уже озвучиваются идеи, что соцвыплаты нужно привязать к спаду ВВП…

– Сегодня об этом рано говорить. Когда в 2009 году, в разгар кризиса, я стал министром социальных дел, пришло решение о необходимости сократить бюджет на 9%. В социальной сфере обошлись без сокращений, но другим министерствам пришлось урезать больше. Это коллективная ответственность. Подобные решения, если будут сделаны, то только в процессе переговоров о формировании бюджета 2025 года.

– Как далеко вы готовы зайти с переделкой бюджетной стратегии, учитывая то, что ваши партнеры по коалиции Цахкна и Ляэнеметс заявили, что подобного соглашения больше нет?

– Бюджетная стратегия – живой инструмент. Каждый год вносятся коррективы исходя из экономического прогноза.

– Может ли дело дойти до развала коалиции с учетом последний заявлений Цахкна и Ляэнеметса?

– Не вижу для этого никаких причин. Например, если соцдемы потребуют повысить подоходный налог для богатых, то мы предложим в первую очередь сократить расходы. В коалиции нет кризиса. Это обычные дебаты по бюджетным вопросам. На заседаниях правительства все вопросы обсуждаются в конструктивном ключе.

– Продолжится ли повышение налогов и продавливание резонансных законов через вотум доверия, силовыми методами?

– Это не силовые методы. Нужно просто понимать, почему мы на это пошли.

– Виновата обструкция от EKRE. Но, возможно, вам она тоже выгодна, поскольку позволяет принимать законы без обсуждения, через привязку к вотуму доверия…

– В правительстве никто не хочет увязывать голосование с вотумом доверия. Для вотумов не было бы причин, если бы парламент нормально работал. Они устраивают обструкцию даже в отношении законопроектов, связанных с помощью Украине. Таким образом, у правительства не остается вариантов. В Конституции предусмотрена возможность прибегать в таких случаях к вотуму доверия.

– Почему у Каи Каллас нет конкурентов внутри партии? Вас устраивает спад рейтингов, безальтернативность выборов председателя?

– Почему вы думаете, что нет конкурентов?

– На выборах председателя альтернативы представлено не было…

– Если у партии есть пост премьер-министра, то за партию и премьерское кресло должен отвечать один человек. В ситуации, когда мы отвечаем за все правительство, идет война, разразился экономический кризис, было бы неразумно создавать предпосылки для заключения нового коалиционного договора. Если обстоятельства изменятся, то в Партии реформ найдется много кандидатов на пост председателя. Это не вопрос!

– Обстоятельства могут измениться? Реформисты наверняка уверены, что оставшиеся три с лишним года до выборов без них не обойтись и ни одну коалицию не сделать?

– В политике всё может измениться даже за две недели, не говоря уже о трех годах. Конечно, наша цель – дойти в нынешнем составе коалиции до следующих выборов, но обстоятельства могут измениться и после выборов в Европарламент, и после местных выборов.

– Евровыборы, которые пройдут уже в начале июня, могут стать вотумом доверия правящим партиям?

– Конечно, это будет некий ответ населения. Но не стоит спешить с выводами, когда на кону всего 7 мандатов. До выборов в Рийгикогу еще три с половиной года, время есть. Еще много изменится и многое будет сделано.

– Входит ли в планы реформистов развал Таллиннской коалиции? Какая роль отводится в этом процессе новоиспеченной реформистке, в недавнем прошлом энергичному критику Партии реформ Марии Юферевой-Скуратовски?

– Цель любой оппозиции – прийти к власти. В Таллинне многое можно было бы сделать по-другому. Однако и центристы работают над тем, чтобы сохранить власть. Если до выборов ничего изменить не удастся, то у жителей столицы будет возможность высказать свое мнение во время голосования.

– Не отразится ли сокращение расходов на бюджете Минобороны?

– Парламент достиг консенсуса в январе этого года: расходы на оборону составят не менее трех процентов. В следующем году этот показатель достигнет 3,2% от ВВП. В последующие годы он точно будет превышать 3%.

Не вижу возможностей для сокращения оборонных расходов. Этого не произойдет, кто бы ни был в правительстве. К сожалению, сосед у нас вредный, изменения по части расходов на оборону – невозможны.

Подробнее в повторе!

ИТОГИ ГОДА. Студия Postimees: триумф, разделивший время на «до» и «после»? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand
ИТОГИ ГОДА. Студия Postimees: триумф, разделивший время на «до» и «после»? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand Фото: Teele Toova
  • После выборов реформисты лишилась почти половины поддержки избирателей. Была ли партия готова к такому развитию событий?
  • Станет ли негативный экономический прогноз на будущий год основанием для внесения корректив в бюджетную стратегию?
  • Как расценивать заявления партнеров реформистов о том, что соглашения о бюджетной стратегии больше нет?
  • В какой степени разразившиеся вокруг партии премьера скандалы подрывают доверие избирателей к политикам?
  • Продолжится ли продавливание резонансных законов через вотум доверия правительству?  
  • Что можно назвать главным успехом и провалом года?
  • Не отразится ли урезание расходов на бюджете Минобороны?
  • К чему готовы и еще готовятся эстонские военные?
  • Идет ли подготовка к закрытию границы?
  • Как сохранить оптимизм в непростые времена?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх