ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: триумф, разделивший время на «до» и «после»?

Минувший год стал проверкой на прочность для Партии реформ. За триумфом на выборах пришла череда скандалов с нежданным повышением налогов и неразорванными бизнес-связями в России, обрушивших рейтинги белок. Какие уроки вынесены? С чем войдет партия премьера в новый год экономического спада и раскаляющейся обстановки в мире?