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ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: триумф, разделивший время на «до» и «после»?

10:00 вице-председатель Партии реформ Ханно Певкур
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Минувший год стал проверкой на прочность для Партии реформ. За триумфом на выборах пришла череда скандалов с нежданным повышением налогов и неразорванными бизнес-связями в России, обрушивших рейтинги белок. Какие уроки вынесены? С чем войдет партия премьера в новый год экономического спада и раскаляющейся обстановки в мире?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-председатель Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур. Следите за эфиром в 10:00!

  • После выборов реформисты лишилась почти половины поддержки избирателей. Была ли партия готова к такому развитию событий?
  • Станет ли негативный экономический прогноз на будущий год основанием для внесения корректив в бюджетную стратегию?
  • Как расценивать заявления партнеров реформистов о том, что соглашения о бюджетной стратегии больше нет?
  • В какой степени разразившиеся вокруг партии премьера скандалы подрывают доверие избирателей к политикам?
  • Продолжится ли продавливание резонансных законов через вотум доверия правительству?  
  • Что можно назвать главным успехом и провалом года?
  • Не отразится ли урезание расходов на бюджете Минобороны?
  • К чему готовы и еще готовятся эстонские военные?
  • Идет ли подготовка к закрытию границы?
  • Как сохранить оптимизм в непростые времена?
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