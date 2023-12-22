Минувший год стал проверкой на прочность для Партии реформ. За триумфом на выборах пришла череда скандалов с нежданным повышением налогов и неразорванными бизнес-связями в России, обрушивших рейтинги белок. Какие уроки вынесены? С чем войдет партия премьера в новый год экономического спада и раскаляющейся обстановки в мире?
ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: триумф, разделивший время на «до» и «после»?
10:00 вице-председатель Партии реформ Ханно Певкур
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-председатель Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур. Следите за эфиром в 10:00!
- После выборов реформисты лишилась почти половины поддержки избирателей. Была ли партия готова к такому развитию событий?
- Станет ли негативный экономический прогноз на будущий год основанием для внесения корректив в бюджетную стратегию?
- Как расценивать заявления партнеров реформистов о том, что соглашения о бюджетной стратегии больше нет?
- В какой степени разразившиеся вокруг партии премьера скандалы подрывают доверие избирателей к политикам?
- Продолжится ли продавливание резонансных законов через вотум доверия правительству?
- Что можно назвать главным успехом и провалом года?
- Не отразится ли урезание расходов на бюджете Минобороны?
- К чему готовы и еще готовятся эстонские военные?
- Идет ли подготовка к закрытию границы?
- Как сохранить оптимизм в непростые времена?