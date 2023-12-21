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ВИДЕО ⟩ Рабочий день почтальона: поваленные деревья, злобные собаки и 500 почтовых ящиков

Тарво Мадсен
, журналист
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Небольшой участок дороги, ведущий к частному дому, был перекрыт упавшим деревом, которое невозможно было поднять. Поэтому почтовой машине пришлось развернуться и вернуться позже.
Небольшой участок дороги, ведущий к частному дому, был перекрыт упавшим деревом, которое невозможно было поднять. Поэтому почтовой машине пришлось развернуться и вернуться позже. Фото: Madis Veltman/kaader videost

Какая вещь есть почти у каждого человека? Подсказка: она обычно находится у вас дома или рядом с ним, и часто там можно найти что-то очень важное. Правда, иногда и хлам. Конечно же, это почтовый ящик.

Но знаете ли вы, как важные и ненужные бумаги попадают в почтовый ящик? Конечно, их приносит почтальон. Он приходит в любую погоду, с любым настроением и иногда для этого преодолевает различные препятствия.

Накануне Рождества я провел рабочий день с почтальоном волости Козе, Астрит, чья задача - раздавать все газеты, письма и посылки этого района.

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