Какая вещь есть почти у каждого человека? Подсказка: она обычно находится у вас дома или рядом с ним, и часто там можно найти что-то очень важное. Правда, иногда и хлам. Конечно же, это почтовый ящик.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Рабочий день почтальона: поваленные деревья, злобные собаки и 500 почтовых ящиков
Но знаете ли вы, как важные и ненужные бумаги попадают в почтовый ящик? Конечно, их приносит почтальон. Он приходит в любую погоду, с любым настроением и иногда для этого преодолевает различные препятствия.