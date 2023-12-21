Девушка неоднократно попадала в больницу из-за бутылки для воды

19-летняя Кей рассказала New York Post, что у нее начались проблемы со здоровьем после того, как она начала пить воду из многоразовой пластиковой бутылки. По ее словам, сначала она простудилась. Ее состояние быстро ухудшилось настолько, что она была вынуждена вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали у Кей бронхит и назначили лечение, после которого у нее появилась крапивница.

Девушка почувствовала себя лучше только через три недели, но вскоре у нее развился гайморит. Кей снова обратилась в медицинское учреждение, где ей назначили курс антибиотиков. После лечения она избавилась от воспаления, но через полторы недели снова заболела. На этот раз девушка попала в больницу с воспалением горла. Опустошенной девушке пришлось снова ложиться в больницу и лечить свой организм антибиотиками. Она уже потеряла надежду, не понимая, почему ей так плохо.

Однажды она случайно решила почистить свою бутылку с водой. Сняв силиконовую крышку и уплотнители, Кей обнаружила, что они были заражены плесенью. По словам девушки, она и не подозревала, что так долго болела из-за своей бутылки с водой. Она заменила крышку на новую и теперь тщательно моет свою бутылку. По словам Кей, с тех пор она ни разу не болела.