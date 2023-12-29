Бизнесмен года ⟩ Арво Халлик: герой скандала, который потряс страну и зарубежье

Халлик не уличен в нарушении закона или международных санкций против России, ведь работать на территории РФ не запрещено. Однако госпредприятие Operail, которое, по сути, занималось тем же самым, что и компания Халлика, не получило одобрения у Каллас: «Юридически Operail не перевозят российские товары, юридически они действуют в интересах своих клиентов, среди которых нет ни одного россиянина или белоруса. Но мы все понимаем, что это также должно выглядеть прозрачно и понятно».

Каллас не стала говорить то же самое своему мужу, но дала его компании кредит в размере 350 000 евро. После скандала с восточными перевозками Халлик сказал, что теперь эти деньги пойдут на строительство дома.

По словам самого Халлика, он и другие руководители компании верили, что поступают правильно, помогая эстонской компании покинуть Россию. «Я понимаю, что для многих людей в Эстонии это не кажется таким - а, наоборот, кажется аморальным в свете войны России в Украине», - заявил он и добавил, что продаст акции Stark Logistics и покинет совет компании.

Вишенкой на торте этого скандала стала новость, что Халлик подал в суд на Вальдара Парве, автора статьи-мнения о скандале с восточными перевозками в газете Eesti Päevaleht. Суд взыскал с Парве 1500 евро, которые тот заплатил из собственного кармана.

Rus.Postimees публикует с 27 по 29 декабря истории людей, которые формировали дух уходящего 2023 года.