Погода может быть опасной: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Агентство окружающей среды в пятницу направило предупреждение первого уровня по всей Эстонии. Это означает, что в определенных ситуациях погода может оказаться опасной, и обязательно следует следить за прогнозом погоды.
Утром в пятницу начинается снег, мокрый снег и метель. Ожидается,что выпадет до 5-10 см снега. Юго-восточный и восточный ветер усилился до 15 м/с, на северном побережье – до 20 м/с.
Днем ожидаются снег и мокрый снег, местами дожди.
Ранним утром основные и опорные дороги преимущественно заснежены, в Юго-Западной Эстонии местами влажные от реагентов, между колеями снежная смесь. По многим регионам снег, в Ида-Вирумаа местами метель. На второстепенных дорогах возможна поземка. Дорожные условия зимние, а дороги скользкие, предупреждает Транспортный департамент.
Днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, местами метель, по регионам вероятны дожди и гололедица. После полудня осадков станет меньше. На дорогах опасность гололедицы.