Погода может быть опасной: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Утром в пятницу начинается снег, мокрый снег и метель. Ожидается,что выпадет до 5-10 см снега. Юго-восточный и восточный ветер усилился до 15 м/с, на северном побережье – до 20 м/с.

Днем ожидаются снег и мокрый снег, местами дожди.

Ранним утром основные и опорные дороги преимущественно заснежены, в Юго-Западной Эстонии местами влажные от реагентов, между колеями снежная смесь. По многим регионам снег, в Ида-Вирумаа местами метель. На второстепенных дорогах возможна поземка. Дорожные условия зимние, а дороги скользкие, предупреждает Транспортный департамент.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, местами метель, по регионам вероятны дожди и гололедица. После полудня осадков станет меньше. На дорогах опасность гололедицы.