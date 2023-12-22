В Германии заявили, что не будут содействовать мобилизации украинцев

По словам главы германского Минюста, «заставлять людей исполнять военную повинность или проходить военную службу против их воли - это не наш случай».

Как подчеркнул Бушман, представляющий в действующем правительстве Германии либеральную Свободную демократическую партию (СвДП), если власти Украины захотят призвать в армию покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев.

«Для меня непредставимо, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что, согласно нашей конституции, граждане Германии не обязаны этого делать против их воли», - отметил министр. Он также сказал, что власти ФРГ стремятся создать такие условия для беженцев от военных действий в Украине, чтобы как можно большее их количество поскорее получили работу и не жили на социальные пособия.

Мобилизация украинцев из-за рубежа?

Ранее, 21 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданиям Bild, Welt TV и Politico заявил, что в поисках новых солдат для оборонительной войны против России украинские власти намерены с будущего года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, находящихся за границей, в том числе в ФРГ. По словам Умерова, речь идет о приглашении явиться на призывные пункты, а тем, кто откажется, могут грозить санкции.