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В МВД отказались от плана запретить продажу анонимных сим-карт

rus.postimees.ee
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ИД-карта и сим-карта.
ИД-карта и сим-карта. Фото: Elmo Riig

Министерство внутренних дел отказалось от плана запретить продажу анонимных телефонных карточек, сообщает Rus.ERR.

Летом министерство завершило работу над законопроектом, согласно которому для активации разговорной карты мобильной связи требовалось привязать ее к конкретному человеку.

Критики утверждали, что это ограничило бы частную жизнь людей, а телекоммуникационные компании заявили, что это сделало бы услугу более неудобной.

В четверг Министерство внутренних дел подтвердило, что оно оценило и проанализировало обоснованность нового порядка, и, поскольку технологии быстро развиваются, то необходимости в персонализации телефонных карточек нет.

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