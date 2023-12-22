В МВД отказались от плана запретить продажу анонимных сим-карт

Летом министерство завершило работу над законопроектом, согласно которому для активации разговорной карты мобильной связи требовалось привязать ее к конкретному человеку.

Критики утверждали, что это ограничило бы частную жизнь людей, а телекоммуникационные компании заявили, что это сделало бы услугу более неудобной.

В четверг Министерство внутренних дел подтвердило, что оно оценило и проанализировало обоснованность нового порядка, и, поскольку технологии быстро развиваются, то необходимости в персонализации телефонных карточек нет.