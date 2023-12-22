Департамент конкуренции сделал предписание Elektrilevi

По словам гендиректора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, ведомство установило, что у Elektrilevi не хватает бригад по устранению неисправностей. «Ситуация осложняется нехваткой ресурсов в диспетчерском центре Elektrilevi, из-за чего возникают длинные очереди ожидания звонков в диспетчерский центр, а это в свою очередь задерживает работу бригад по устранению неисправностей», — сказала Пярн-Леэ.

Услугу диспетчерского центра предприятию Elektrilevi предоставляет входящее в концерн Eesti Energia предприятие Enefit Connect OÜ.

Кроме того, Elektrilevi не обладает достаточной мощностью автоматического обнаружения неисправностей преимущественно в сети низкого напряжения и несколько меньше в сети среднего напряжения, из-за чего определение времени начала отключения электроэнергии является неточным, и как следствие в ряде случаев сумма снижения платы за сеть для потребителя на самом деле может быть ниже. Для потребителей это означает более длительные отключения электроэнергии. Отсутствие соответствующей мощности приводит к тому, что показатели надежности электроснабжения в сети Elektrilevi являются неточными, а ситуация не соответствует действительности.

По данным Департамента конкуренции, предприятие Elektrilevi предпринимает необходимые шаги для устранения перебоев, усовершенствовав процессы кризисного управления по сравнению с декабрем 2022 года, когда на Сааремаа произошли масштабные перебои в работе сети, хотя по-прежнему в рамочных договорах Elektrilevi есть недочеты по преодолению узких мест в кризисных ситуациях, из-за чего аварийным бригадам сложнее оперативно взаимодействовать с регионами.