Департамент конкуренции сделал предписание Elektrilevi

Департамент конкуренции направил предприятию Elektrilevi предписание в связи с масштабными отключениями электроэнергии, поскольку в ходе проведения надзора выявлен ряд недочетов в ликвидации сбоя сетевого подключения и в кризисном управлении.
По словам гендиректора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, ведомство установило, что у Elektrilevi не хватает бригад по устранению неисправностей. «Ситуация осложняется нехваткой ресурсов в диспетчерском центре Elektrilevi, из-за чего возникают длинные очереди ожидания звонков в диспетчерский центр, а это в свою очередь задерживает работу бригад по устранению неисправностей», — сказала Пярн-Леэ.
Услугу диспетчерского центра предприятию Elektrilevi предоставляет входящее в концерн Eesti Energia предприятие Enefit Connect OÜ.
Кроме того, Elektrilevi не обладает достаточной мощностью автоматического обнаружения неисправностей преимущественно в сети низкого напряжения и несколько меньше в сети среднего напряжения, из-за чего определение времени начала отключения электроэнергии является неточным, и как следствие в ряде случаев сумма снижения платы за сеть для потребителя на самом деле может быть ниже. Для потребителей это означает более длительные отключения электроэнергии. Отсутствие соответствующей мощности приводит к тому, что показатели надежности электроснабжения в сети Elektrilevi являются неточными, а ситуация не соответствует действительности.
По данным Департамента конкуренции, предприятие Elektrilevi предпринимает необходимые шаги для устранения перебоев, усовершенствовав процессы кризисного управления по сравнению с декабрем 2022 года, когда на Сааремаа произошли масштабные перебои в работе сети, хотя по-прежнему в рамочных договорах Elektrilevi есть недочеты по преодолению узких мест в кризисных ситуациях, из-за чего аварийным бригадам сложнее оперативно взаимодействовать с регионами.
«Департамента конкуренции установил, что сбои в ноябре и декабре связаны главным образом с недочетами техобслуживания предприятием Elektrilevi линейных коридоров, а 28 процентов нуждающихся в ремонте линейных коридоров не обслуживаются Elektrilevi, и поэтому ломающий деревья сильный ветер и/или сильный снегопад приводят к массовым отключениям электроэнергии», — сказала Пярн-Леэ.
По итогам выявленного в ходе надзора Департамент конкуренции направил Elektrilevi предписание и обязал разработать план действий по проведению техобслуживания по всем линейным коридорам, нуждающимся в техобслуживании. Предприятию Elektrilevi необходимо разработать план действий о том, как в кризисной ситуации лучше и оперативнее задействовать бригады предприятий, выполняющих работы по устранению сбоев в сети, а также план по устранению нехватки ресурсов у Elektrilevi OÜ. Кроме того, предприятие Elektrilevi должно критически пересмотреть число потребителей, плата за сетевые услуги которых из-за перебоев снижается.
Департамент конкуренции отдельно проводит надзор по оценке инвестиций, которые предприятие Elektrilevi уже осуществило или планирует осуществить в будущем для удовлетворения требований по обеспечению безопасности электроснабжения.
Департамент конкуренции в октябре этого года приступил к мониторингу, чтобы оценить, как улучшило и улучшило ли Elektrilevi свою готовность к исправлению отключений подачи электроэнергии.
Департамент конкуренции осуществляет госнадзор в сферах конкуренции, снабжения электричеством, природным газом, централизованного теплоснабжения, работы почты, коммунального водоснабжения и канализации, железной дороги, авиации и портов.