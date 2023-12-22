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Десятки жителей Вырумаа подали в суд коллективную жалобу на расширение полигона в Нурсипалу

rus.postimees.ee
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Возможные зоны шумового воздействия после расширения полигона Нурсипалу.
Возможные зоны шумового воздействия после расширения полигона Нурсипалу. Фото: MTÜ Meie Nursipalu

64 жителя Вырумаа подали в административный суд коллективную жалобу на принятое в октябре решение правительства о расширении военного полигона Сил обороны в Нурсипалу, требуя его отмены, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщила некоммерческая организация Meie Nursipalu («Наш Нурсипалу»).

В организации подчеркнули, что речь идет о жалобе частных лиц, в подаче которой НКО сыграла координирующую роль.

«Поскольку судебные разбирательства стоят дорого, и для многих людей нанять юридическую фирму самостоятельно не по карману, люди обратились в НКО и решили подать коллективную жалобу», - добавили в организации.

В жалобе отмечается, что уже сейчас шум беспокоит по меньшей мере 30 000 человек, т.е. практически все население уезда, насчитывающее 35 000 человек, хотя на полигоне еще не появились новые и более мощные системы вооружений.

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