Десятки жителей Вырумаа подали в суд коллективную жалобу на расширение полигона в Нурсипалу

В организации подчеркнули, что речь идет о жалобе частных лиц, в подаче которой НКО сыграла координирующую роль.

«Поскольку судебные разбирательства стоят дорого, и для многих людей нанять юридическую фирму самостоятельно не по карману, люди обратились в НКО и решили подать коллективную жалобу», - добавили в организации.

В жалобе отмечается, что уже сейчас шум беспокоит по меньшей мере 30 000 человек, т.е. практически все население уезда, насчитывающее 35 000 человек, хотя на полигоне еще не появились новые и более мощные системы вооружений.