Эстонский арбитр Григорий Ошомков отобран в числе кандидатов в судьи чемпионата мира по футзалу

На финал чемпионата мира по футзалу, который пройдет в Узбекистане, ФИФА выбрала 72 арбитра, из которых и будет сделан окончательный выбор. Отобранные 38 имен будут объявлены в июне 2024 года.

«Очень приятно, что очередной судья из Эстонии вошел в число кандидатов в арбитры главного взрослого турнира. Ранее Аго Кяртманн обслуживал финалы чемпионата мира по пляжному футболу, а Каролин Кайвоя была помощником судьи в финале чемпионата мира по футболу среди женщин, но в предварительный отбор на ЧМ по футзалу эстонский арбитр был включен впервые. Мы желаем Григорию успехов в этом длительном периоде подготовки и надеемся увидеть его осенью на чемпионате мира», - сказал Ханнес Каасик, руководитель судейского отдела Эстонского футбольного союза.

В течение следующих месяцев все кандидаты будут участвовать в вебинарах и проходить дополнительные тренинги ФИФА.

Ошомков ранее обслуживал матчи финального турнира чемпионата Европы по мини-футболу, а также работал на финальном турнире Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу.

Финал чемпионата мира по футзалу среди мужчин 2024 года в Узбекистане пройдет с 14 сентября по 6 октября.