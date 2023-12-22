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Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего в Таллинне 14-летнего подростка

rus.postimees.ee
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Пропавший Карл-Маркус.
Пропавший Карл-Маркус. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летнего Карла-Маркуса, который покинул свой дом в Таллинне в Мустамяэ и до сих пор не вернулся.

В ночь на сегодня, 22 декабря, близкие сообщили, что Карл-Маркус днем ​​покинул свой дом в столичном районе Мустамяэ и до сих пор туда не вернулся. Телефон у него с собой, но выключен.

Рост Карла-Маркуса 178 см, у него худощавое телосложение и каштановые волосы. Он может быть одет в черный пуховик с капюшоном, темно-синий спортивный костюм Nike и черную обувь Nike. У него может быть сумка через плечо Nike.

Полиция просит всех, кто видел пропавшего подростка или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112. 

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