Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего в Таллинне 14-летнего подростка

В ночь на сегодня, 22 декабря, близкие сообщили, что Карл-Маркус днем ​​покинул свой дом в столичном районе Мустамяэ и до сих пор туда не вернулся. Телефон у него с собой, но выключен.

Рост Карла-Маркуса 178 см, у него худощавое телосложение и каштановые волосы. Он может быть одет в черный пуховик с капюшоном, темно-синий спортивный костюм Nike и черную обувь Nike. У него может быть сумка через плечо Nike.

Полиция просит всех, кто видел пропавшего подростка или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.