Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего в Таллинне 14-летнего подростка

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летнего Карла-Маркуса, который покинул свой дом в Таллинне в Мустамяэ и до сих пор не вернулся.
В ночь на сегодня, 22 декабря, близкие сообщили, что Карл-Маркус днем покинул свой дом в столичном районе Мустамяэ и до сих пор туда не вернулся. Телефон у него с собой, но выключен.
Рост Карла-Маркуса 178 см, у него худощавое телосложение и каштановые волосы. Он может быть одет в черный пуховик с капюшоном, темно-синий спортивный костюм Nike и черную обувь Nike. У него может быть сумка через плечо Nike.
Полиция просит всех, кто видел пропавшего подростка или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.