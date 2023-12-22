Фото ⟩ Невнимательность водителя превратила автомобили в груду обломков

Как сообщили в полиции, 28-летний мужчина на автомобиле VW Caddy выехал на главную дорогу и столкнулся с Ford Focus, за рулем которого был 59-летний мужчина.

В результате столкновения оба автомобиля превратились в груду обломков и вылетели в кювет. 22-летнюю пассажирку Volkswagen, которая получила легкие травмы, доставили в больницу. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права соответствующей категории.

Полиция напоминает, что на дорогах необходимо быть предельно бдительными и при выборе скорости движения учитывать дорожные и погодные условия. По вечерам температура опускается ниже нуля и мокрое дорожное покрытие начинает замерзать.