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Фото ⟩ Невнимательность водителя превратила автомобили в груду обломков

rus.postimees.ee Кевин Вольтер
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В четверг, 21 декабря, около 13.30 на 16-м километре шоссе Раквере-Луйге в волости Винни в Ляэне-Вирумаа произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили в полиции, 28-летний мужчина на автомобиле VW Caddy выехал на главную дорогу и столкнулся с Ford Focus, за рулем которого был 59-летний мужчина.

В результате столкновения оба автомобиля превратились в груду обломков и вылетели в кювет. 22-летнюю пассажирку Volkswagen, которая получила легкие травмы, доставили в больницу. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права соответствующей категории.

Полиция напоминает, что на дорогах необходимо быть предельно бдительными и при выборе скорости движения учитывать дорожные и погодные условия. По вечерам температура опускается ниже нуля и мокрое дорожное покрытие начинает замерзать.

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