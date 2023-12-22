Время коммента ⟩ Праздники по-тихому: о каких радостях мы вспоминаем в трудные времена

К чему это приведет? Например, к сворачиванию стихийных фейерверков, с помощью которых люди буквально запускают в небо сотни евро, чтобы до смерти перепугать всех вокруг и с громким весельем продемонстрировать, что они не лыком шиты и еще не такое могут. Меньше народу на дорогих мероприятиях, меньше «звезд» с райдером и гонорарами, на которые можно жить весь следующий год. Даже елка в Таллинне в этот раз – якобы «коротышка», как утверждают некие внимательные граждане. Ну что, может, и тут скромнее надо быть.

Кстати, официального городского фейерверка не будет уже второй год. Конечно, важная причина – это рифма пиротехнической пальбы с войной, до которой можно за сутки доехать на автомобиле и у которой вчера была знаменательная дата - 666-й день от начала. В Эстонии и сейчас живет много людей, переживших настоящие налеты, для которых огненная вспышка уже навсегда вызывает лишь одни ассоциации. Бережное отношение к травмам ближнего заставляет задуматься: а так ли уж необходим фейерверк для атмосферы праздника?