Фото ⟩ В Таллинне открылась новая игровая площадка

На улице Ангерья в Пыхья-Таллинне открылась новая игровая площадка, оформленная в морской тематике.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, идея детской площадки была разработана в сотрудничестве с жителями района Карьямаа.
«Новая площадка предлагает развлечения для детей разного возраста, а также для взрослых. Игровые зоны для малышей и детей школьного возраста отделены друг от друга. Рядом с игровой площадкой для детей старшего возраста есть также два шахматных стола со скамейками», - рассказала Пихлап и добавила, что на территории также установлены стол для настольного тенниса, несколько скамеек и парковка для велосипедов.
Дизайн новой детской площадки был обусловлен ее достаточно близким расположением к морю и самим названием улицы. Детская площадка находится по адресу Ангерья, 3a. Вся площадка, включая подъездную дорогу, освещена.
Работа выполнена по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.