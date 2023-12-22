Фото ⟩ В Таллинне открылась новая игровая площадка

«Новая площадка предлагает развлечения для детей разного возраста, а также для взрослых. Игровые зоны для малышей и детей школьного возраста отделены друг от друга. Рядом с игровой площадкой для детей старшего возраста есть также два шахматных стола со скамейками», - рассказала Пихлап и добавила, что на территории также установлены стол для настольного тенниса, несколько скамеек и парковка для велосипедов.