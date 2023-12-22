Союз страховых обществ: ущерб от пожаров в квартирах за пять лет вырос втрое

По данным союза, за пять лет средняя сумма ущерба, возникающего при наступлении страхового случая, связанного с пожаром в квартире, увеличилась почти втрое. В прошлом году в застрахованных жилых помещениях произошло в общей сложности 425 пожаров, общий размер ущербов от которых составил 7 миллионов евро. Из них 234 пожара произошли в квартирах; средняя сумма ущерба при этом составила 13 тысяч евро. Пять лет назад средняя сумма ущерба от пожара в квартире составляла менее 5 тысяч евро.

По словам менеджера в области предотвращения ущербов EKsL Юлли Рейметс, в прошлом году в случае пяти квартир сумма ущерба от пожара даже превысила 100 тысяч евро. «Наибольшее число пожаров случается в декабре, когда люди оставляют дома свечи без присмотра, во время приготовления пищи возникает пламя, или жилье загорается от искры, возникшей при растопке печи. Часто бывают проблемы и с другими отопительными устройствами, а также с электрическими установками и электрическим оборудованием, из-за неисправности которых разгорается пожар», – объяснила Рейметс, по словам которой в конце года также происходит множество несчастных случаев из-за фейерверков.