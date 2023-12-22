Союз страховых обществ: ущерб от пожаров в квартирах за пять лет вырос втрое

Размер ущербов , возникающих при наступлении страховых случаев, связанных с пожарами в квартирах, за пять лет вырос примерно втрое, сообщила в пятницу пресс-служба Союза страховых обществ Эстонии (EKsL)
По данным союза, за пять лет средняя сумма ущерба, возникающего при наступлении страхового случая, связанного с пожаром в квартире, увеличилась почти втрое. В прошлом году в застрахованных жилых помещениях произошло в общей сложности 425 пожаров, общий размер ущербов от которых составил 7 миллионов евро. Из них 234 пожара произошли в квартирах; средняя сумма ущерба при этом составила 13 тысяч евро. Пять лет назад средняя сумма ущерба от пожара в квартире составляла менее 5 тысяч евро.
По словам менеджера в области предотвращения ущербов EKsL Юлли Рейметс, в прошлом году в случае пяти квартир сумма ущерба от пожара даже превысила 100 тысяч евро. «Наибольшее число пожаров случается в декабре, когда люди оставляют дома свечи без присмотра, во время приготовления пищи возникает пламя, или жилье загорается от искры, возникшей при растопке печи. Часто бывают проблемы и с другими отопительными устройствами, а также с электрическими установками и электрическим оборудованием, из-за неисправности которых разгорается пожар», – объяснила Рейметс, по словам которой в конце года также происходит множество несчастных случаев из-за фейерверков.
По оценке Рейметс, размер ущерба зависит от того, насколько быстро обнаруживается огонь. «Дымовой датчик помогает быстро обнаружить огонь и дает дополнительное время на спасение и призыв о помощи. С помощью противопожарного полотна или порошкового огнетушителя можно потушить небольшой огонь самостоятельно», – сказала Рейметс.
В прошлом году более половины, а именно 55 процентов, пожаров, связанных со страхованием жилья, произошли в квартирах, и 45 процентов – в частных домах. Средний размер ущерба от пожара в случае частных домов составил 19 000 евро, а самая большая сумма ущерба составила почти полмиллиона евро.
По словам заведующей отделом имущественного ущерба в Salva Kindlustus Карен Соосалу, в середине ноября в Пярну произошел трагичный несчастный случай. «Одинокая пожилая дама любила часто зажигать свечи, и однажды поставила свечу на мягкую мебель, а когда ненадолго оставила свечу без присмотра, вспыхнул пожар. Дама получила серьезные ожоги, а приблизительный размер ущерба от пожара составил 100 000 евро», – сказала Соосалу.
Соосалу посоветовала приглядывать за пожилыми родственниками и близкими. «Навещайте их и следите за тем, чтобы не возникала опасность пожара, обусловленного использованием свечей и рождественских украшений. Определенно не стоит зажигать свечи на елке, поскольку это часто приводит к пожарам», – подчеркнула она.
«Помимо этого, во избежание пожара можно проследить, чтобы электрические провода не валялись посреди комнаты, и чтобы к удлинителям не было подключено большое количество мощных электрических устройств. Также следовало бы заменить старые электрические устройства, которые стали представлять угрозу, поскольку они часто становятся причиной пожаров», – объяснила Соосалу.
EKsL – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.