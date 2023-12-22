В правительстве разгорелся принципиальный, но странный спор о бюджете

Отказ Партии реформ и министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) от идеи закрыть дыру в бюджете в 400 миллионов евро с помощью повышения налогов привел к напряженному обмену мнениями на пресс-конференции правительства.
Перед правительственной пресс-конференцией в четверг Вырклаэв и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») должны были вместе отчитаться перед Дедом Морозом, которого окружили и охраняли члены Центристской партии перед домом Стенбока. На пресс-конференции Вырклаэв оказался один против Цахкна и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-Демократическая партия).