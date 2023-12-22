В правительстве разгорелся принципиальный, но странный спор о бюджете

Перед правительственной пресс-конференцией в четверг Вырклаэв и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») должны были вместе отчитаться перед Дедом Морозом, которого окружили и охраняли члены Центристской партии перед домом Стенбока. На пресс-конференции Вырклаэв оказался один против Цахкна и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-Демократическая партия).

Осенью в стратегию государственного бюджета (riigieelarvestrateegia, RES) была включена пустая строка доходов в 400 миллионов, то есть обещание найти в следующем году новые источники поступления налогов или повысить существующие налоги, которые заполнили бы эту дыру. Во вторник Вырклаэв заявил в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию, что худший, чем ожидалось, экономический прогноз и отношение народа Эстонии не позволяют прицепить новое повышение налогов к уже согласованному повышению. Партнеры по коалиции и, на самом деле, даже однопартийцы узнали об этой точке зрения через СМИ. Подобные мысли уже некоторое время циркулировали в Партии реформ, но они были далеки от каких-либо соглашений или даже решений.